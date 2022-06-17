功夫茶：中環槍擊已一周　差佬瞎忙得個吉

中環鬧市上星期五凌晨發生涉及南亞兵團嘅槍擊斬人案，子彈亂飛、刀光劍影、亡命飛車，緊張驚險過拍港產警匪片！事緣兩黑幫疑因毒品及非法賭檔利益問題而起衝突仇殺，腥風血雨，無疑敲響本港治安警鐘，亦震驚全港市民！

各位，中環槍擊案至今日已經相隔一周，差佬縱使唔係翹埋手，晨早走；卻係周身郁，扮忙碌，懸紅又打鑼，忙過嗡嗡嗡小蜜蜂，更與跨部門人員每晚高調到南亞人士聚腳點巡查。喂，聾公睇戲，唔知講乜！依家成班帶勇之人，每晚「大龍鳳」，都唔知查乜？其實，「匪徒在手，答案已有」，加上警方O記，乜唔係一向神勇無敵嘅咩？何況反黑組又有線人費，一年高達逾億元，更應該一早掌握全港黑幫資料，搞到依家要懸紅咁大陣仗，仲扮晒太監信耶穌，梗係冇L得救喇！

嗱！正如有學者指出，雖然警方聯同其他部門，近幾晚高調到尖沙咀重慶大廈及美麗都大廈等南亞人士聚腳點巡查，如此打草驚蛇，調查梗係冇明顯突破啦！大哥，啲涉案人士唔係傻㗎，案發之後唔通仲返去重慶大廈藏身咩？估計黑幫頭子都安排咗佢哋急急離開，甚至着草去第二度避風頭啦！仲有呀，已經查咗成個星期，「人又冇、槍又冇」，幕後黑幫大佬更加唔使講咯，直頭如「城狐社鼠」有土地公公、穀神為佢哋張開保護傘咁，否則又點會「匪徒在手，竟如阿崩叫狗」而唔係「答案已有」？

實情係，差佬每晚嘅「大龍鳳」，敲鑼打鼓只會更凸顯警方老鼠拉龜，對案件無從入手，頻撲卻冇線索，一頭霧水，試問又點會水落石出？呢，學者又指中環槍擊案當晚，內地河北省唐山市亦發生嚴重刑事傷人案，幾個彪形大漢疑因搭訕調戲一女子食客而演變成大打鬥，兩名女子被圍毆至倒地不起，而內地公安行事如奔雷，翌日已拘捕涉案9男子歸案，據悉佢哋落網時已逃至江蘇省。反觀香港有幾大啊？追緝開槍匪成個星期，影都捕唔到，毛都搵唔到條！由此可見，內地公安叻過香港差佬多多聲矣。

各位，依家持槍匪仍未落網，係個極度危險人物。一日佢未落網，威脅我城市民嘅生命安全！臨近7‧1慶回歸25周年，呢單嘢阿爺睇在眼裏，對香港肯定留下壞印象！傳聞阿爺未必蒞臨主禮，空穴來風，事非無因。中環槍擊案涉及南亞兵團，佢哋膽正命平，有錢乜都得，畀黑幫大佬操縱，唔單止曾貼城中名人街招，極盡抹黑捏造誹謗之能事；依家尋且當街開槍，無法無天，一旦反中亂港分子出錢，要佢哋搞事甚至暗殺政要，南亞兵團相信都會照做！是以有意見認為警方切勿掉以輕心，要防患未然！當然，擒賊先擒王，若然只捉幾隻南亞漢做替死鬼，而任由幕後黑幫大鱷逍遙法外，香港危矣！