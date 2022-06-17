正論：姍姍來遲改法例　破欠最苦打工仔

本港近日天氣陰晴不定，疫情同樣反反覆覆！昨日新增1,085宗本地確診個案，是事隔兩個月後再度破千，為本港復甦前景埋下隱憂！百業蕭條並非一朝一夕的事，愈來愈多商家敵不過疫情，只能選擇清盤倒閉，黯然離場。然而，對於辛勞一生的打工仔來說，僱主破產不但意味着即時失業、飯碗頓失，更隨時連追討欠薪都變得困難，港府設立的「破產欠薪保障基金」，便成為打工仔最後的救命稻草！

全港打工仔昨日迎來好消息，設立超過20多年的破欠基金終於迎來調整！立法會通過根據《破產欠薪保障條例》動議的擬議決議案，調高了破欠基金各項特惠款項的上限。其中，代通知金由2.25萬港元調升至4.5萬港元；遣散費由首5萬港元及餘額的一半，調升至首10萬港元及餘額的一半；未放年假薪酬及或未放法定假日薪酬，則由1.05萬港元調升至2.6萬港元；至於最關鍵的欠薪項目，更由3.6萬港元升至8萬港元。以上種種調整，均好比把這根「救命稻草」拉長了幾寸。能夠多了一重保障，打工仔無不雀躍。

然而，「胡蘿蔔加大棒」向來是港府施政的最大特色，勞工界最關注的簡化破欠基金申請程序，卻始終「只聞樓梯響，不見人下來」。多位議員發言時均忍不住炮轟，港府此次提升特惠款項是「遲大到」，又批評破欠基金的申請及審批時間過長，認為是遠水不能救近火。有議員更舉例稱，曾有打工仔申請了足足14個月，才成功索取款項；又有議員質疑，港府雖承諾「8星期內批出款項」，日期卻並非由僱主破產開始計算，而是從完成處理程序起，直言打工仔「半年收錢是奇迹」，情況非常可悲！

可以毫不諱言地說，港府此次修訂未有同步簡化破欠基金的申請程序，猶如把這根「唯一的救命稻草」深藏水底，要求打工仔必須「衰到貼地」，方能迎來轉機。事實上，本港不少基層打工仔屬於「手停口停」一族，假如遭僱主欠薪，生活開支肯定捉襟見肘，如何能支撐一年半載，苦候破欠基金批出款項呢？即使打工仔有幸尋覓到新的僱主，順利捱過眼前危機，但既要應付新工作，又要為了討回應得的薪酬，分神處理繁複的申請手續，對於打工仔而言，也是另一種非人折磨，誰又能受得了？

港府的施政理應本着「以民為本」的信念，破欠基金更應該以「救急扶危」為主，簡化不必要的行政程序及手續，而不是為了防止破欠基金遭人濫用，故意在過程中「雞蛋裏挑骨頭」！更何況，政府與市民之間，理應有着最基本的信任。在申請人提交基本資料後，港府大可以先預支一筆款項，讓申請人跨過難關；待申請人補齊資料後，才批出尾數。危難之時「特事特辦」，不正是現屆政府最擅長的手段嗎？