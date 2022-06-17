世界視線：俄國悄闖後花園　導彈射程蓋美境

美國總統拜登上任以來打着「美國回來了」的旗號，對主辦峰會搞小圈子可謂樂此不疲。惟華府月初主辦的美洲國家峰會，以「不民主」為由把古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜排除在外，結果引來多個與會國不滿，整場峰會由開始到結束都顯得極為尷尬。令白宮始料未及的是，峰會甫結束便收到一份厚厚的「回禮」：尼加拉瓜宣布允許俄羅斯軍隊在該國部署及訓練。

美國一直視尼加拉瓜總統奧爾特加為眼中釘。奧氏去年再度參選時，曾拘捕多名反對派政治領袖；又斷絕與台灣的邦交關係，改為與中國大陸恢復建交，引來華府連聲譴責，雙方不斷隔空交火。近期美國拒絕讓尼國參與美洲峰會，奧氏隨即放言「我要告訴美國，我們可沒興趣參加那個峰會」、「對他們而言，我們只是他們扔垃圾的後院」。

華府不斷狙擊尼國，變相刺激後者將抗衡美國的行動升級。但令拜登政府錯愕的是，奧氏竟選擇與俄羅斯進行涉及軍事層面的合作。根據克里姆林宮說法，俄軍士兵、飛機和船隻可在尼國領土部署，兩國部分士兵會進行訓練和交流；尼國甚至允許俄兵在本土進行執法職務、人道支援，打擊犯罪和走私毒品等工作。奧氏此舉無疑是在美國後院點火，也擊中白宮命門。

俄羅斯的X101巡航導彈射程達到5,500公里，若俄軍在尼國發射，那麼四分之三個美國將落入打擊範圍之內；倘俄軍使用高超音速導彈，相信美軍甚至沒有足夠時間作反應，便已遭到轟炸。冷戰時期之所以爆發古巴導彈危機，美蘇接近爆發核戰邊緣，正正是蘇聯將核彈置於美國耳邊所致。如今俄軍進入美洲，山姆大叔自然是「食唔安瞓唔落」。

美國多年來一直盤剝和收割中南美洲的資源和財富，卻從未給予甜頭或協助發展。眼見中俄與區內國家合作，立即舉辦峰會欲發號施令，不料弄巧反拙，被尼加拉瓜施以一記狠狠報復，也讓俄羅斯冷手執個熱煎堆。儘管俄軍還沒來到美洲，但華府必然對此有所顧忌。在一連串棋子落下後，世界格局悄然起了變化，美國也終於有機會品嘗被包圍的滋味。