美國的通脹持續高升，不得不加利率來抑制，但這對美國及國際經濟都會帶來巨大的風險。

美國的經濟低迷，主因是一直以來的貨幣擴張帶來的泡沫，現時轉化為通脹壓力。對付通脹慣例是加息收緊銀根，但因此必然導致經濟增長受壓，可是美國剛在新冠疫情中恢復，經濟增長不穩，還有中美貿易戰、烏克蘭戰爭，經濟復甦勢頭不佳。利率大升（且不是一次，而是大有可能有後續）衝擊金融泡沫，股債重挫的話，會引發更大的經濟不安，利率升亦未必可解通脹，一是能源漲價，美國無力干預國際市場。二是美國進口依賴嚴重，美元升值還可稍減進口通脹，若金融泡沫穿破，資金外逃，美元貶值，美國的進口通脹會更大。又若烏克蘭戰爭解決，戰時生產對經濟推動的力量減少，美國大有可能出現滯脹。

或許美國可以在中期選舉之前努力抑壓通脹，不惜加息，以便在選舉得利後才放寬銀根。若中期選舉失利，拜登政府還要為下屆總統選舉作準備來打擊通脹，滯脹之勢便可能變成至少幾年之長，美元能否維持穩定，不會大貶？

美國依靠日本擴張貨幣供應，日圓大貶，但能否支撑美元匯率和抵銷美元收緊銀根效果？此中有眾多問號。

美國聯儲局及財政部似沒有俄羅斯的高明與創見，應不敢打破框框，觸怒既得利益者，一如2008年金融海嘯，還是抗拒結構改革與調整。當年有中國大灑金錢來支持美國，今次日本不可能扮演中國的角色，結果不可能如2008年用貨幣無限擴張來救市。烏克蘭戰爭失利，金融戰亦未必可勝，反打擊多國，製造更大的國際經濟下滑壓力。即使美國政府與建制不願意，也將出現更長時間因經濟調整帶來的經濟不景。無論如何，除非烏克蘭重建來刺激美國生產和出口，或金融戰爭中美國可成功掠奪各國的資金特別是中國的，美國的經濟衰落與政治挫敗便是必然之勢。

中國只要守着國內的經濟與金融，在香港國門之外抗拒美國的金融衝擊，便可坐觀俄羅斯的反制，把美國經濟順勢破壞，並以此顛覆美國在歐洲的霸權，美國主宰世界的企圖便被俄羅斯挫敗，中國便收漁人之利。俄羅斯付出的代價不小，可對世界大變的貢獻巨大，甚至可以說有類上世紀初的十月革命。中國應在國際金融方面合作，與之建設新體制。