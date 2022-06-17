回歸後很長一段時期，「愛國者治港」還是「政務官治港」、「AO治港」之所以逐漸成為問題，是由「一國兩制、港人治港、高度自治」的大政方針如何貫徹落實「摸着石頭過河」造成的。早在中英談判香港前途時，鄧小平就提出「港人治港」要體現「以愛國者為主體」，這是一個寬泛的概念，中央也相信廣大的港人包括公務員都是愛國愛港的，香港的管治權不會出大問題。

那時候大家都相信，香港的公務員是一支優秀隊伍，英國人的文官制度是「政治中立」。既然香港回歸了，憲制地位發生轉變了，香港成為中華人民共和國的特別行政區了，香港的公務員、特別是負責管治工作的政務官們就「應該」保持政治中立的「優良傳統」，不受政治形勢影響，不受個人立場、思想、價值觀影響「制訂政策、執行公務」。

然而，古今中外並沒有這樣「純淨」的公務員隊伍和政府官員！政權易幟、改朝換代，最受影響、首當其衝的就是這些人，這些人也最有可能對新政權不滿。不過，香港回歸實施「一國兩制」，港英政府全體坐直通車成為特區政府卻是一個異數，對香港公務員隊伍沒有任何衝擊影響，他們中的大多數沒有「變天之感」和「不適」，這正是中央政府設計「一國兩制」高明之處，為的是香港平穩過渡，政權順利交接，保持香港長期繁榮穩定，這是大局、大目標、總戰略。

不過，其中也不可避免的暗藏隱患，一是這支隊伍主要掌握管治權力的政務官的「底色」是親英的。二是英國撤退時在這個體制和人事上埋藏了不少暗樁、地雷，以維護97後英國的利益，實現英國心中的「港人治港」，把香港「留在西方陣營」，繼續發揮「和平演變中國、反共橋頭堡」的作用。在這樣的形勢、底色、部署、氛圍下，政務官們是不可能自然轉變成為中央要求的「愛國者治港」的，這不能完全怪他們，因為「上面」並沒有提出相關轉變的要求！明日續談。