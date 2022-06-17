美國瘋狂打台灣牌，肆意觸碰「一中」底線，大概是基於一種誤判，認為中方無論如何也不敢使用武力。這顯然是低估了中國人捍衞領土完整的決心和能力，正如國防部長魏鳳和警告，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力。」這不是放空炮，而是代表中國政府的立場，也代表絕大多數中國人的決心。有西方媒體將這番話解讀為某種「挑釁」，那只能說明他們根本不了解中國人。「以戰止戰，雖戰可也」，這才是中國人自古以來的信念。

很簡單，只要回顧過去幾十年的歷史，就知道中國敢不敢使用武力。抗美援朝戰爭、中印邊境自衞反擊戰、中蘇邊界衝突、中越西沙海戰、對越自衞反擊戰……這些戰爭都是新中國成立後發生，幾乎與所有軍事強國都較量過了，而且都取得勝利，誰說中國不敢使用武力？中國人並不好戰，但到了忍無可忍的時候，必會毫不猶豫出手。當然，台灣問題性質不一樣，這是中國內政，若非迫不得已，沒有人願意自相殘殺。所以，大陸方面一直保持戰略定力和耐性，不急於求成，奈何美國不斷煽風點火，企圖「以台制華」，而台灣當局又甘願充當棋子，一再肆意挑釁，是可忍孰不可忍？

須知今時不同往日，雖然中國整體軍事實力仍不如美國，但局部優勢還是有的，尤其是在自己家門口，中國從來不怕任何對手。別看美軍擁有11個航母戰鬥群，到處耀武揚威，其實在中國東風系列導彈面前就像海上活靶一樣，無所遁形。近日中國西北沙漠再次出現大型航母和驅逐艦移動標靶，據分析可能是為了測試升級版反艦導彈，可見中國時刻都在厲兵秣馬，準備迎敵。

有人認為中國軍事實力只能居於世界第3，排在美俄之後。這種判斷與實際情況顯然有出入，隨着近年的迅速發展，中國常規軍力應已超越俄羅斯。老美心知肚明，故煽風點火歸煽風點火，始終不敢改變戰略模糊政策。君不見，俄烏戰爭爆發後，美國只能制裁復制裁，壓根兒不敢與俄羅斯正面對碰。而中國綜合實力遠在俄羅斯之上，美國又怎敢軍事介入？其國務院網站鬼祟刪除「不支持台灣獨立」字眼，然後又悄悄補回，足證老美色厲內荏，只能玩玩文字遊戲。