疫情反彈，重上每日新增過千宗的水平。食衞局局長陳肇始隨即收緊酒吧、夜店、夜總會等的防疫要求，顧客必須出示快測陰性證明方能入內。其實，相對於第5波高峰期每日新增五、六萬宗確診個案，新增破千宗依然是十分低，何況重症患者並無增加。當局大驚小怪，美其名曰出於防疫需要，客觀效果卻是營造不安全氣氛，最終或導致國家領導人7‧1訪港之行泡湯。

儘管林鄭一再強調，正努力創造讓領導人訪港的有利條件，但內地實施動態清零政策，香港疫情一旦重上四位數字，肯定打擊領導人訪港的信心。再說，林鄭內心是否真的希望國家領導人訪港為新班子上任贈興，恐怕只有她自己才是最清楚。從其近期言論充滿忿忿不平又不乏酸溜溜觀之，她的內心肯定思潮澎湃，陰晴不定，外界甚至質疑她有意在卸任後「較腳」外地。總而言之，愈近7‧1，愈多變卦。

之所以說林鄭可能「較腳」，並非空穴來風。她連日受訪，自爆在港並無物業，卸任後希望留在香港租樓和前往外地。外地是甚麼地方，她沒有說清楚，惟美國雖然制裁她，英國沒有；末代港督肥彭早前更忽然爆料，指歷任特首都擁有英籍，當中包括林鄭；加上兩個寶貝仔均在英美工作或做研究，並無留港。而且林鄭未登特首大位前，曾甜絲絲表明日後會到英國退休。如此種種，若說林鄭卸任後首選去英國，真是沒有可能嗎？

她最近接受外媒訪問時表明不會為任內發生的事向港人道歉，只是希望向丈夫和兒子道歉，指他們為支持她服務香港市民、將香港建設為中華人民共和國一部分的使命作出了犧牲，真不知所謂犧牲從何談起。相反，港人在她治下經歷黑暴及疫情，移民潮愈演愈烈，簡直不堪回首。