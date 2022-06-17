美國又對烏克蘭批出軍事援助，新的一輪價值10億美元，雖說是長貧難顧，但看來山姆大叔還是會顧下去。

這一代西方人，不少是看超人、蝙蝠俠一類的電影長大，沉浸既久，總以為自己就是正義的化身，動不動就說要去儆惡懲奸，卻不知道善惡忠奸，從來不是像電影角色般黑白分明。近日，教宗方濟各為俄羅斯與烏克蘭的戰事發言，但內容不是一面倒批評俄國。他指出，正邪好壞，並不容易辨清，更暗示西方民主陣營不斷為戰場添加彈藥，又使勁地替其中一方搖旗吶喊，這樣做究竟是在緩解戰爭，抑或是在煽風點火？

教宗為人厚道，不便把事情挑得太過明白，因此話到口邊，也就留了半句。實際上，方濟各是在質疑，以美國為首的西方陣營，如此賣力地軍援烏克蘭，說穿了，是否想趁機打一場代理人戰爭。美、英等國家一味在添柴加火，但他們提供的只是槍炮，而烏克蘭人為此付出的，卻是生命。這場仗再無了期地打下去，最後該負上責任的，難道就只是俄羅斯一方？

俄羅斯、北韓、古巴、伊朗等國家，在美國荷里活電影，經常是在擔演邪惡帝國的角色。若不是因為中國市場龐大，西方電影商不敢太過開罪，恐怕那一排魔王寶座，其中的一張椅，也要由中國人來坐。當代很多西方人思想簡單，更兼長期被荷里活的英雄片「洗腦」，便逐漸以為自己或者自己國家的政府就是「救世主」，正帶領着全球的自由鬥士，去跟撒旦帝國展開殊死之戰。然而，近日教宗方濟各的一番話，正好提醒一眾含着荷里活電影奶嘴長大的人，原來上帝與撒旦，不是這麼容易辨別的。