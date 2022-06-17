網上討論區日前瘋傳兩段影片，顯示一名少女跪在地上，遭多名男女連環掌摑。被欺凌女童及後由父親陪同到警署報案，5名年齡介乎12至19歲女童落網。青少年人心智未成熟、好勇鬥狠並不少見，奇卻奇在事發片段中有人離奇撐傘，讓人反思這與黃絲政棍宣揚的「暴力有時或可解決問題」、黑暴「私了」歪風，豈會沒關係。

落雨擔遮，太陽太猛也有人會撐傘，但像片段中的童黨般的奇特方式打傘，既不能擋雨復不能阻隔陽光，便處處透着古怪，讓人想起黑暴時期，暴徒打傘遮擋別人視線，然後在傘下肆意毆打異見者，那種無法無天的齷齪勾當。

這班充滿暴力傾向的童黨，就像黑暴黃絲一樣既聰明又愚蠢，聰明的是選了天台作欺凌場地，不再像過去選址大街大巷，而作案期間作賊心虛地條件反射的打傘，讓對街住戶目睹事件繼而做好市民的機會買少見少，可謂綿密；但愚蠢的是一如黑暴黃絲，太愛在同溫層之間騙取關注，自行拍下罪證。當然，若真正聰明也不會淪為黑暴黃絲，既無法以理服人，凡事只能訴諸暴力，更事事上升至將一整個香港拖落水「成個香港憎晒你」的低檔層次。

消息指，有人網上自稱「好打得」，因而得罪了自稱有黑幫背景的15歲「大家姐」，結果遭人以眾凌寡，瘋狂掌摑。先不說自稱「光明正大」者還不是把自己遮成一道黑影，黑暴黃絲當日製作「停止衝擊否則錫你春袋」標語，難道又可看成一道以口交友的邀約？事件中被欺凌者為雙非兒童，這也可看出一點端倪，反映社會上受反中亂港思想荼毒的無知青中老年，雖懾於國安法而不敢再以「反水貨」、「光復」等名目來搞事，卻化整為零持續作惡，中港矛盾、黑暴餘孽根本仍未解決。