一個自詡官愈做愈大的人，行將永久離開香港官場時，講說話卻愈來愈語無倫次，屢犯愈來愈低級的口誤，語不驚人誓不休。近期特首林鄭月娥多次在公開場合出口術，說本屆政府已為7‧1慶回歸和新舊政府交接大典做好充分準備，迎接國家領導人蒞港主禮，便有點令人覺得大言不慚兼言過其實。

遠的不用說了，面對變種新冠病毒來勢洶洶的情勢下，內地各主要受疫襲的大城市，尤其是上海、北京、廣州、深圳等地堅決貫徹「中國方案」抗疫，落實「動態清零」方針。經過苦戰之下，深圳及廣州勝利了，北京衞戍成功了，最艱難最龐大最複雜的上海保衞戰打贏了，敢問林鄭領導的香港特區政府怎麼樣？交出甚麼成績表？香港防控第5波疫情做得怎麼樣？

日前，食衞局局長陳肇始不得不承認第5波疫情低位反彈，近期有可能見4位數字。其實香港第5波疫情從未徹底實現「動態清零」，香港抗疫的最真實情況是近萬人逝世，估計過半人曾中招，林鄭政府抗疫成果是變相實現了西方的所謂群體免疫，徹底違反國家的抗疫大策。

單單是這張不合格的抗疫成績單，便完全令港人蒙羞，更完全讓香港無資格、無底氣、無條件奢言甚麼已做好各方面的準備迎接國家領導人訪港，只予人有「請君入甕」的「盡地一煲」陰謀用心感覺！最令人心寒的是，食衞局前局長高永文醫生三番四次公開提出緊急防控措施，當局視而不見；立法會內監察防疫漏洞最貼地的陳凱欣議員，不斷提出與時俱進的、切合改善防控的建議均石沉大海，凸顯立法會已無力無法監督政府抗疫失誤。綜觀大局，香港人必須做好國家領導人不來港的心理準備，一切都歸林鄭的「好帶挈」。