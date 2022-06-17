南朝劉義慶編撰嘅《世說新語》特別看重「言語」。古人重視「言語」，所謂「一言興邦，一言喪邦」是也。其中一個故事說有個叫邊文禮嘅新官，謁見太守袁奉高時舉止失措，袁奉高說：古時候堯請許由出來做官，許由臉上無愧色，先生為何把上衣和下衣顛倒來穿？邊文禮回答說：明府剛到任，大德還沒有明白顯現出來，所以我才顛倒了衣裳！如今吾人就把「顛倒衣裳」比喻為舉動失常。

呢！即將卸任嘅特首林鄭月娥馬不停蹄接受訪問，似乎要在人未走茶未涼時「盡吐心中情」；之不過，老朽細閱近日不少時評，多數對其舉動失常「嗤之以鼻」，覺得佢講多錯多，只凸顯其剛愎自用、聽不進忠言，更遑論自我反省；同文亦一語中的，指其「有功領有鑊卸」！林鄭拒向港人道歉，講真，港人亦不會稀罕佢嘅道歉，皆因不誠無物，即使勉強道歉而非發自內心，根本不值一哂！

林鄭就話對不起老公兒子，因家人為支持佢服務港人及將香港建設為中華人民共和國一部分而有所犧牲，故希望向家人道歉！用到「犧牲」未免言重了！林鄭無非被美國金融制裁，年薪500多萬元全部要出現金，佢透露其長俸亦會以現金支付。網民計過，離任後約滿酬金25%，即至少可取得600多萬元，若以一千蚊紙計都6,000多張，真係一家人數錢數到手抽筋，果然好大「犧牲」！

「為有犧牲多壯志，敢教日月換新天」，毛澤東為了中國，妻子楊開慧慘遭殺害，大仔毛岸英戰死於抗美援朝。兒子犧牲了，毛澤東只一聲嘆息：誰叫他是毛澤東的兒子！如今，林鄭一家人齊齊整整，豐衣足食，忙於數銀紙，老公囝囝仍擁有外國國籍，老朽斗膽問句：如此「犧牲」值得攞出嚟獻世嗎？