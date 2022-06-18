世界視線：歐陸聯手平戰端　美國軍援添火頭

烏克蘭本周上演頻密外交活動，法國總統馬克龍、德國總理紹爾茨聯同意大利總理德拉吉於周四從波蘭乘火車前往烏國首都基輔，在當地會合羅馬尼亞總統約翰尼斯，一同會見烏國總統澤連斯基。

馬克龍出行之際，正值他領導的執政聯盟在上周國會首輪投票中未能取得壓倒性勝利，並即將舉行次輪選舉。因此，他此次赴基輔有助於吸引國內反戰民眾的選票支持。不過更為根本的原因是，馬克龍顯然並不樂見俄烏戰爭持續，他於本月初便曾提醒澤氏不應羞辱俄羅斯，並因此惹來烏克蘭的強烈抨擊。

與馬克龍一樣，紹爾茨在軍援烏國問題上亦慢三拍，同樣遭到澤連斯基政府的惡評。德國在油氣能源方面高度依賴俄羅斯，在俄烏戰爭爆發後，紹爾茨政府被迫關閉連接德俄的北溪2號天然氣管道。目前德國因為能源短缺而通脹飆升，俄烏戰爭持續將嚴重打擊其經濟。

事實上，歐盟各國雖然口頭上強烈反俄，但都面對能源供應無以為繼的噩夢，而歐盟此前也沒有應烏國要求，容許其快速加盟。相反，俄羅斯雖然遭受美歐多輪制裁，但在充足的能源、糧食和其他天然資源支持下，反倒愈戰愈勇，迫使歐洲國家使用盧布做能源交易。

俄軍在戰場亦順利控制烏東地區，烏軍精銳部隊被大批包圍，或是殲滅，或是投降。雖然烏克蘭矢言反攻，卻未能取得進展。在此情況下，歐洲各國希望盡快停火以免戰火繼續摧殘區內經濟的默契已達成。因此，歐陸四國首腦此次訪問基輔，表面上雖然是向烏國展示支持，實質上更可能是來斡旋停火。在此次會晤中，歐陸四國同意立即給予烏克蘭歐盟候選國地位，明顯是歐盟為了換取烏國停火及談判所作的新讓步。但澤連斯基政府未必會接受，因為即使成為候選國，仍可能要耗時多年才能正式成為成員國。

就在法、德等歐盟大國忙於調停之際，美國拜登政府卻同時宣布向烏克蘭提供新一輪共10億美元軍援，包括向烏軍提供魚叉反艦導彈和多管火箭炮。美國顯然並不急於看到俄烏戰爭停火，而是更期望戰火持續，令烏克蘭成為歐洲的阿富汗。