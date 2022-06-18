功夫茶：過海隧道濫徵費　懲罰車主最無謂

庸官解決問題，至叻「寓禁於懲」，以為一味加重稅捐，就掂！呢，最明顯無過於徵膠袋稅，建議由5毛錢倍增至一蚊，之不過有環保團體過去一年喺本港嘅海灘岸邊檢到超過4.3萬個廢膠樽，成個香港好膠feel！徵膠袋稅有用咩？呢，依家政府鑑於3條過海隧道日日塞爆，尤其紅隧私家車收費比起西隧平一大截，令唔少車主為節省隧道費不惜兜路都用紅隧，紅隧有乜可能唔塞到阿媽都認唔出阿爸吖？

事實上，塞車已成為香港「死症」！呢，2018年施政報告提出三隧分流方案，當時建議紅隧收費大幅調升以減少車流，引來各界批評，最終胎死腹中。政府眼見西隧嘅專營權明年屆滿，將由政府負責營運及釐定收費水平；政府於是「舊事重提」，尋日喺立法會交通事務委員會建議喺3條過海隧道引入「擠塞徵費」，美其名「以改善繁忙時間過海隧道嘅塞車情況」，一眾議員頗不以為然。

係人都知，香港之所以成為「塞車之都」，主因係車多，有智庫調查指出，如果私家車數量每年以1.8萬輛增長計，預計2023年會增至70萬輛，繁忙時間必定對三隧造成壓力。政府又冇本事令私家車減少，卻諗出「擠塞徵費」呢啲屎橋，未免令人感到濫收隧道費以自肥！呢，有智庫曾建議，如果政府喺2023年收回西隧專營權，應調低收費，拉近西隧與紅隧距離，讓汽車流量轉向平均，以減低紅隧擠塞！

之不過，政府一味喺「徵費」挖空心思，文件又提到三大徵費原則，好似販賣女人M巾廣告：唔同日子有唔同需要，依家就不同時段有不同收費，繁忙時段收貴啲，非繁忙就收便宜些，功夫茶一字記之曰：煩！正一整色整水卻未能有效解決隧道塞車問題！議員們眾聲喧嘩，有批評政府增加隧道費係「懲罰性質」，且公共交通工具喺繁忙時間容載量不足，認為即使隧道費加價，「揸私家車嘅人都唔差在嗰十蚊廿蚊啦」！

嗱！亦有議員指出，政府明年收回西隧專營權，必係「西隧減紅隧加」以減少「兜路」，或不同時段加價，只會令各隧道「齊齊爆煲」，故應考慮共乘優惠，建議3人同乘可免費過海。之不過，揸得私家車，都係求私人空間及方便，養架車唔平，唔通又呼朋引類齊齊過隧道咩！偶爾一齊收工去蒲吧就話啫！

呢，有議員批評，即使西隧加價後亦不見車流有減，依家若以「擠塞徵費」其實懲罰多於一切！議員質疑目前過海嘅公共交通工具容載量不足，高官出入有政府靚車坐，梗唔知民間每日上下班逼車苦況！一味巧立名目濫徵費，其實係懲罰車主最無謂！諗吓如何改善公共交通工具載客量、用乜誘因鼓勵市民唔好買車仲實際啦！