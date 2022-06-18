正論：防疫未做好榜樣　掃黑大龍鳳一場

疫情似斷未斷，連日確診又彈至逾千宗，酒吧防疫加辣，要求顧客快測，引來商戶怨聲載道，不滿其他類型消費場所如食肆都有出現群組，為何偏偏針對酒吧業？的確，爆疫的又豈止酒吧，就連站在防疫前線的警隊也多次失守，在第5波尾聲，竟然爆出反恐特勤隊約20名警員中招，令人關注紀律部隊，在防疫方面有何紀律可言！

這個震驚全城的「反恐群組」，一反常態，詳情沒有向公眾交代，只是由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮口中透露，寥寥數句，吞吞吐吐，說警方有一部門有約20人確診，經本報了解，才揭發爆疫部門為反恐特勤隊（CTRU），繼續追問，警方才勉為其難敷衍講幾句，原來6月12日已經有警員中招，5日都不公布。政府部門要面對公眾，接觸市民，有公僕染疫絕不出奇，之前政府會公布染疫公務員個案基本資料，例如在何處上班，最後一次上班是何時，讓市民可以有所防範，這絕對是公眾應有知情權，難道某些部門在防疫有特權，可以凌駕公眾權利？

國家領導人下命令，香港控疫重要性壓倒一切，現在看來，有人是陽奉陰違。紀律部隊，講求紀律，無論各方面都要準備得嚴謹，一絲不苟，律己以嚴，是最低要求，但事實擺在眼前，警隊出現染疫群組，明顯是防疫出現漏洞，現在諱莫如深，不向公眾交代，無私顯見私。反恐特勤隊其中一個職責是巡邏港鐵車站，絕對有機會與市民接觸，而隊員也有自己私生活，隨時在社交過程播疫，試問紀律部隊帶頭黑箱作業，又如何令社會大眾「安心出行」？

警隊不能以身作則，做好榜樣，難怪治安愈來愈亂，上周爆出中環斬人槍擊案，無法無天，至今超過一星期，仍然未能完全破案，只是拉了部分涉案的疑犯上庭，警隊出懸紅25萬元緝兇，正正顯示元兇還在逃。警方有龐大資源及網絡，多年反黑經驗理應掌握黑幫重要資料及線索，再加上有疑犯在手，要揪出兇徒有何困難？要麼就是力有不逮，更大可能是「有力無心」，之後多次掃場僅是做騷，只拉一些魚毛，近日新界離島又搜查多個娛樂場所及食肆，拘捕72男33女，最細13歲，最老至90歲，包括19名未成年人士，當中15人為學生，警方自己也承認這些青少年從事酒吧侍應、「睇水」等工作，僅收取低微報酬，便要充當「死士」及「廉價勞工」，替黑幫做「頂罪」，拉一打「替死鬼」有何用？還不及一個元兇，破案就要直搗黃龍，不斷做大龍鳳，難怪反黑愈反愈黑了。

和尚打傘，無法無天，香港正是有太多黑惡保護傘，令不法之徒有恃無恐。警隊樹大有枯枝，這是不爭的事實，要挽救警隊名聲，便要從最基本做起，警員犯法，不單止與庶民同罪，更因知法犯法，要罪加一等。警員涉及播疫，亦應該開誠布公，增加透明度，今次涉及反恐警，在即將來臨的7‧1活動，角色舉足輕重，絕對不容有任何差池，若果讓特區成立25周年蒙羞，這個責任誰可以承擔？