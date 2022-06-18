美國排斥中國，在美上市的中概股被迫退市，不是返回內地，便是到香港再上市，對中概股企業來說是巨大的打擊，短時間裏會帶來形象與股價及額外費用的損失。但長期而言，是免除未來美國可能的刁難和迫害，例如像對付俄羅斯在英、美上市的企業那樣，強制把股票以極低價出售。

美國怕的是美國股市的投資者投資於中概股，使中概股企業可以在美國金融市場融資而壯大。但中概股回撤，卻可乘這場政治操作把股票低價買回，轉在內地及香港進行融資，中國及海外的投資者，以至美國的投資者，亦可跟隨到內地及香港交易，削減了美國股市的規模與選擇，益了內地及香港股市，以及連帶的債務與金融服務。由於中國是新興大國，美國是沒落大國，這樣的驅逐中概股，是差不多徹底地在美國市場排除中國因素，中國反而得以保存企業在本國的根本，藉此壯大超越美國。美國的短視以及對中國的仇視，使其失去未來最大的市場擴張力量。

因着中概股回歸，香港股市似在守株待兔，不思進取，這可能失去大發展的時機。香港股市與金融市場依傍着實體經濟最大的中國，應大有機會與上海、深圳借國力膨脹而挑戰紐約、倫敦的國際金融中心地位。

美國之排斥攻擊俄羅斯，亦給香港提供更好的機會，有傳聖彼得堡股市會增加港股交易。美國制裁使俄羅斯資金從歐美抽回，它們大有機會來香港。美國制裁俄羅斯的惡劣例子，也足以驅趕國際資本特別是來自新興國家而非發達國家者來香港投資，避開美國制裁的風險。中國本身的資金龐大，若不再流失於歐美，與回歸的中概股一起足以建構香港更大的國際金融市場，若能加上俄羅斯及其歐亞經濟體各國的資金與優勢企業，再引進一帶一路新興國家的資金與企業，香港當可有取代紐約、倫敦的條件，以此可助中國整體的飛躍發展，不會再朝夕擔憂美國的金融突襲，反而是一舉一動左右國際市場變動，把英美資本勢力壓於被動防守。

現時國際形勢對香港國際金融中心的發展正提供絕佳的黃金時機，但不能不做事的守株待兔，應努力出擊，一是改革本港的體制，破除壟斷，提升多元化的效益；二是走出去，爭取俄羅斯、中東以及所有一帶一路國家的資本與企業來港，形成超越英美的真正國際化。