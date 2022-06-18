英國文官制度建立的香港公務員管治權力核心，在於政務官職系（AO）。香港現有700名政務官，他們以「通才」和梯隊在政府各部門歷練遷升，成為各方面的政策制訂者、推行者和管治領導者。在香港公務員隊伍和港府體制中，要想爬到這個層級，主要是這個職系。

這個職系裏，也是有「師傅」、「大哥」、「大姐」和「馬房」的。他們的親英調子最為濃厚，政治標記最為清晰，「港英餘孽」色彩最是鮮明，20餘年來，他們也以此自傲。他們中產生了兩位特首，加上回歸之初原港英布政司陳方安生「直通」特區政務司司長帶領的「手袋黨」，他們「把持朝政」是香港回歸後的全過程，所以有「AO治港」之說，「愛國者治港」被壓制。

現在要改變這種局面，實乃落實「愛國者治港」原則和中央全面管治權的需要。對此，一要制度改革，二要思想教育和轉變。制度改革，需要調整公務員隊伍的遷升途徑、組織架構，打破政務官的「馬房文化」，打破港府「政務職系」、「行政職系」、「專業職系」的壁壘，不必硬分甚麼「通才」和「專才」，出任領導者、制訂政策者「能者居之」。

內地國家公務員和政府的領導者、政策制訂者、執行者的培養遷升，從不受「職系」、「專業」、「基層還是機關」和各行業的限制，打破小圈子，搞五湖四海，英雄莫問出處，交叉歷練才是培養官員的正道。與此同時，以交流掛職引入內地公務員官員來港府工作，派往內地交流掛職的香港公務員，也應是各類「職系」人員。這種做法會對香港公務員的改革和成長產生「鯰魚效應」，促進思想轉變。

對香港公務員特別是政務官的思想教育和改造，要在這樣的制度改革基礎和氛圍中才能盡快見效，讓他們中的有志者知道，樹立國家意識、對國家效忠、以愛國者要求自己、盡職履責，方能成為一個合格的公務員，才有前途。