「虛偽」是西方社會的共同特性，曾是世界霸主、如今日薄西山的英國可謂當中的典型。最近英國政府計劃將一批尋求庇護的中東難民遣送至盧旺達，引起國際社會一片嘩然，結果被歐洲人權法庭緊急叫停，徹底撕掉英國光鮮亮麗的人權外衣，令其自私自利的真面目暴露無遺。

這些難民主要來自阿富汗和敍利亞等戰亂國家，之所以背井離鄉流浪海外，正是因為美英發動戰爭摧毀他們的家園。他們逃難到英國尋求安身之所，倫敦政府不但沒有負起道義責任，反而將他們當成貨物一樣遣送到盧旺達，這種極不道德的做法受到廣泛質疑，連英國傳媒也坦言「駭人聽聞」。

英國首相約翰遜辯稱盧旺達是「充滿活力的國家」，難民可以在那裏重建人生，獲得新生。但實際上，盧旺達1994年曾發生種族滅絕大屠殺，估計近100萬圖西族人被害，社會至今依然動盪不安。去年英國政府還在聯合國人權審查中對盧旺達人權狀況表示擔憂，現在為求甩掉難民包袱，反過來稱讚該國「充滿活力」，可見英國人是多麼虛偽和醜陋。有人說得對，英國對眼皮底下的人權問題視而不見，卻對千里之外所謂人權問題惺惺作態，可謂充滿殖民主義的陳腐氣息。

也許這就是盎格魯撒克遜人的本性吧？美國人強調「美國優先」，英國人也是如此，眼中只有本身利益，沒有國際道義，在難民問題上從來沒有負起應有責任。1979年，英國政府在日內瓦簽署一項關於處理越南難民問題的國際公約，擅自將香港列為「第一收容港」，使香港被難民問題困擾長達20幾年，耗費了大量人力、物力和財力，直至今天聯合國難民署仍拖欠香港十多億港元。而回歸前香港被迫跟隨英國加入聯合國《酷刑公約》，更埋下假難民的禍根，遺害至今。港府多年來在假難民身上已耗費數十億元，單是本年度的預算就達12.62億元，可謂冤哉枉也。

英國自私自利也就算了，為何要出賣香港？有何權利慷香港人之慨？香港那班廢青將英國當成恩主膜拜，過去幾年動不動就揮舞英國旗，那是因為他們思想幼稚，不了解英國的海盜歷史，不知道英國政客的虛偽本質。有些投奔英國的黃絲黑暴，更天真地以為倫敦當局會熱烈歡迎他們、協助他們，結果被殘酷現實弄得焦頭爛額、走投無路。