遮蓋醜聞的最好方法，是爆出另一單更大的醜聞，但香港人是善忘的，根本不需要更大的醜聞出現，只消某些輿論配合轉移視線，有公權力的人再集體噤聲，一樣可以製造同樣效果。駭人聽聞的中環槍擊仇殺案，案發至今已一星期，警方除了拘捕寥寥數名南亞刀手，案件再無進展，至今連持槍兇徒去向都未能掌握，需祭出懸紅25萬元緝兇。

正如本報質疑，「匪徒在手 答案已有」，為何不盤問被捕人士，反而要倚靠市民篤灰？再說，警方有反黑組、緝毒組，人強馬壯，單是線人費每年便耗用逾億元，難道養這麼多公僕、安插這麼多線眼，全部都是白費工夫？否則以香港區區彈丸之地，兇徒根本無處可逃。更奇怪的是，過去每當有涉及黑幫的案件發生，警方慣例都會公布涉案幫派名稱，惟今次卻諱莫如深。連黑幫名字也不公開，難道當中有甚麼隱情，還是有人允當保護傘不願讓事件鬧大？實在耐人尋味。

當然，最詭異的還是，平時最愛「為民請命」的立法會議員居然集體失聲，連立法會保安事務委員會也無人認真討論此案，遑論保安局或警隊高層表態，這簡直是咄咄怪事。須知這宗案件並不尋常，涉及兩大黑幫毒品及賭檔分贓不均，明顯是極嚴重罪行，隨時牽扯到黑幫財政命脈，警方理應順藤摸瓜一網成擒；此外，此案涉及市民深惡痛絕的南亞兵團問題，毒瘤與黑幫一拍即合，嚴重危害特區治安；最重要的是，持槍兇徒目前下落不明，無人知道他會否再次開槍犯案，對市民人身安全構成極大威脅。

換了是從前，反對派政客肯定第一時間跳出來督促警方盡快破案，豈會如現在的議會鴉雀無聲？立法會「清一色」後，政客似乎連監督功能都喪失了。