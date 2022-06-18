香港新冠肺炎第5波疫情近日出現反彈，雖然估計不至於釀成另一場大災，但今波疫情至今，因染疫而死的港人已達9,000多個，教訓不可謂不深刻。早前，上海同樣爆疫，當地病亡率卻只及香港的一半，比較兩地80歲以上疫苗接種者的比率，香港恰巧也是上海的一半。以此觀之，接種率高低，跟病亡率關係密切。

近年，本欄反覆強調理性思維的重要性，對事物判準、判錯，往往牽涉到生與死的差別，我等能不慎哉？今趟疫情爆發之前，部分香港人抗拒打疫苗，究其原因，是走進了幾個思考上的誤區。去年最早運抵香港的，是中國製的科興疫苗，當時很多人不肯接種，認為國產疫苗欠缺安全保障，成效也成疑，這便是第一階段出現的誤判。其時筆者已經指出，新冠疫苗的水平如何，關乎國家聲譽，既然有「阿爺睇住」，香港人又何必杞人憂天？

及至中、西兩款疫苗全面輸港，接種者也逐漸增加，但不少人又產生了新的疑慮。有人接種後出現疾病或死亡，部分評論者便不問情由，一律歸咎於是疫苗產生的副作用，因而使不少接種者裹足不前，這就是思維上的第二個誤區。那時候，本欄便多番強調，香港每天都有人死亡，出事不一定跟疫苗有關，你得先研究本地的「背景死亡率」，否則很容易錯判問題。到去年的中後期，終於有學者整理出數據，證明大量接種疫苗之後，並無使香港人的中風及死亡率增加。

最後也是最嚴重的一個思考誤區，就是在2022年之前，不少人以為變種病毒Omicron不會攻陷香港，因此不打新冠肺炎疫苗也無妨。結果在這一役，香港人付出了本地醫療史上最慘痛的一次代價。