3年前上水北區大會堂外有人堵路掟磚，期間70歲羅伯路過被磚擲中頭部，翌日傷重不治。警方拘捕兩名懷疑涉案青年，控以謀殺、蓄意傷人及暴動罪。案件近日於高院原訟庭開審。

黑暴期間，暴徒毀港鐵、燒商舖、動私刑、燒警車、做炸藥、刺議員，讓近3,000人受傷住院，甚至造成無辜市民死亡，帶給香港難以修復的傷痕。暴徒亦容不下持不同政見者，以美其名曰「私了」之稱行暴力報復之實濫用私刑。暴徒為掩蓋使用違法暴力行為，以防同黨的容貌被記錄而遭警方追究，不少媒體記者及在場人士都曾因為在場拍攝而慘遭暴徒施暴。

勿忘羅伯，一位與世無爭的七旬老人被暴徒當街砸死，讓家庭陷入無盡的悲傷；勿忘李伯，只因說了幾句真話就被暴徒點火焚燒，至今生活無法自理；勿忘被割頸、被潑鏹水、被咬斷手指的警員至今餘痛未消；勿忘被暴徒毆至重傷的的士司機，被訴諸暴力後仍持續遭到騷擾；勿忘商舖被付之一炬的市民，一生積蓄化為烏有，終生難以擺脫黑暴陰影。

暴徒讓市民看清施暴者、煽暴者、縱暴者的嘴臉，滿口捍衞自由，滿目所見卻是剝奪市民人身自由、言論自由和免於恐懼的自由。面對暴行絕不能姑息，惟儘管有施暴者受懲罰，但更多受害者沉冤待雪，盼政府能徹查，還各受害者一個公道。

從只是清理路障的市民，到需搵食載客途經黑暴現場的司機，再到清理「連儂牆」的老人、兢兢業業經營的小商戶，他們都是建設香港的一分子，卻被行私刑，成為受害者。香港是法治之都，曾是世界最安全的城市之一，卻一度變得滿目瘡痍、暴力橫行。只有徹底剷除黑暴和背後的黑手，香港才有寧日。