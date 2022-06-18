每次特區政府派錢或戲稱的「派糖」，都會聽到街頭巷尾的怨氣和罵聲。對政府派多派少，自然言人人殊，但是對政府連那些早已移民，以及早已永久離港、對香港也早已沒有同舟共濟作貢獻的人還派錢，則異口同爆「媽媽聲」。

日前，政府公布第二階段消費券的發放詳情時，同時公布更改領取資格，對那些自2019年6月18日至今年6月12日期間，沒有特定原因（內地養老、海外留學、工作關係、健康問題）下長期離開香港，以及「意圖永久離開香港」，例如已向積金局申請「永久離港」領取強積金者，都作為不合資格領取，登時獲得百姓普遍掌聲。當局聽取民意改弦更張，雖然遲到，但好過無到。在發放消費券第二階段毅然及時作出終止錯誤派錢政策，理應大力支持並給予讚賞。

其實，那些無心留港的人，尤其是那些崇洋媚外，甚至涉及刑事罪案在身外逃的人，哪會稀罕特區政府這粒「糖」，給了也是白給，反倒過來恥笑特區政府的軟弱怕事兼是非不分。

這次中期更改派發內容，還必須值得一讚的是，新增「有條件成為永久居民」的人，可以領取半額消費券，即海外或內地來港工作或讀書、專才、「港漂」等，均可以申領5,000元消費券。此舉合情合理，增強本港的消費經濟，也起鼓勵留港建設的打氣作用。

本屆政府「完場」之前臨別「抽波」，射入一球，算是有所交代！期望政府再下一城，推動保安和入境部門盡快對非法入境假難民落閘，把滯港假難民全數遣返，退出聯合國國際難民公約，永久為庫房止血，結束假難民破壞香港治安爛局！