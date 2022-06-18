近日本地新冠確診人數有上升趨勢，由二、三百宗飆升至逾千宗，尤其自放寬酒吧、夜店營業後，出現多個酒吧群組，合共逾300人染疫，港府決定針對性管控。嗱！今次政府冇一刀切立刻又要關閉酒吧處所，總算有啲進步！之不過，明知港人最驚麻煩，庸官卻又最愛製造麻煩，其實即係幫酒吧、夜店趕客！

針對酒吧業者嘅防疫辣招本月16日至29日實施，市民進入酒吧、酒館、夜店及夜總會，需持24小時內快速抗原測試陰性結果證明，違例者可被定額罰款5,000元。顧客須在測試棒上記錄個人姓名、測試日期及時間，再拍攝照片以作查核。有業界坦言，佢哋根本唔知如何證明顧客嘅24小時快測堅定流，有可能係佢個仔早上返學時做嘅檢測，至於是否24小時內嘅檢測，個客話係就係，無從追究。

有酒吧為挽留一啲冇做快速檢測嘅客人，特別即場提供快測，甚至另闢一小片地方作為快測之用，這樣一來，客人入酒吧前又除口罩又撩鼻，加上空氣未必流通，亦涉及衞生問題，豈不是更添感染風險？有醫學界人士認為，酒吧業界可與港府商討，容許指定範圍設立測試區域或流動檢測站，供顧客喺安全環境下進行快測。阿哥，去飲杯啤酒啫，咁鬼麻煩，不如返屋企自斟自飲來得痛快！

有關措施實行後首日，有「人間妖域」之稱嘅中環蘭桂坊以及尖沙咀一帶酒吧，晚上嘅人流顯著回落，有唔少客人嫌麻煩，紛紛取消訂座！老朽都對酒吧及夜店行業寄以無限同情，皆因每次疫慌，首當其衝被開刀嘅一定係佢哋，今趟指引含糊及無科學根據！有酒吧老闆感嘆：「情願政府要求我哋停業，好似以往給予保就業賠償算了！」是晦氣說話也好，相信係生意艱難，做又死唔做又死！