近日，網上流傳疑似童黨欺凌女童事件，片中一名女童跪在唐樓天台，遭多名少年男女連環掌摑，至少連摑30巴掌，期間有打人少女質問：「係咪寸啊！」「真係仲敢返嚟香港㗎喎！」據了解，受害女童年僅12歲，在本月11日於荃灣遭約5名女子欺凌，至翌日，其父親察覺女童有異，了解下揭發事件，並報警求助。

「己所不欲，勿施於人」。片中看到童黨橫行無忌，因不友善問題，迫令受害女童跪下，向她使用暴力，連環掌摑，該女童不敢反抗，惟有啞忍及硬受掌掌到肉的至少30巴掌，其身體、心靈嚴重受創。回家後，她也沒有勇氣向家長反映這宗被人虐打的慘劇，幸好家長及時發現這事件，即時報警及將女童送到醫院接受治療，否則她可能會再遇上這些童黨，被童黨見一次打一次，後果不堪設想。

這些童黨不知天高地厚，他們的所作所為令人髮指，人神共憤！他們把受害女童帶到唐樓天台，迫令她跪下接受私刑，他們可能觸犯《普通法》的「非法禁錮罪」，即完全剝奪受害人的自由，在沒有合法理由下，禁止對方離開一處地方，即使只是短時間，即屬犯罪。着眼點在於受害人是否被非法阻止離開某處，如果有纏擾者威脅要使用暴力，恐嚇受害人留在原地，已是觸犯非法禁錮，最高可處監禁7年和罰款。

另外，這些童黨向受害女童連環掌摑，令其身體受到傷害，他們可能觸犯《侵害人身罪條例》第39條的「襲擊致造成身體傷害罪」，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，例如掌摑致瘀傷，最高可處監禁3年。

根據「香港特區政府訴陳家豪」的案例，被告18歲，被控襲擊致造成身體傷害罪，他承認控罪，法官在判案時指出，被告屬初犯，而且在事後表示出悔意，判處18個月感化令，但是被告沒有遵守感化令規定，最後法庭改判被告進入勞教中心。

童黨欺凌事件日趨嚴重，今次事件只是冰山一角，由於很多受害人啞忍，未有揭露受到童黨欺凌的不幸遭遇，甚至被迫加入童黨，變身成為欺凌他人的壞分子，甚至被黑社會分子利用參與違法活動，例如販毒、賣淫、集體毆鬥等，走上不歸路，自毀前程。

年輕人必須跟暴力割席，必須跟不良分子斷絕來往。任何人如果受到童黨欺凌或暴力對待，必須盡早報警求助，以及向家長或老師反映不幸的遭遇。受害人選擇啞忍，根本不能解決問題，這樣做只會助長童黨的氣燄，讓他們繼續欺凌自己或其他人，受害人必須向暴力說「不」，並且拿出勇氣舉報罪犯。

童黨欺凌事件，一單都嫌多，社會是零容忍，家長必須多些關心子女；執法部門必須將罪犯繩之以法；社會福利署必須加強宣傳教育，並督導社工加強輔導支援邊緣青少年，把他們帶回正軌。