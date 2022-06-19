功夫茶：檔位唔用嘥資源　街市空置真眼冤

內地興做調研。話說有領導到一困難企業調研，問一職工：能吃到雞蛋嗎？職工：去年有段時間能（那段時間禽流感，蛋賤豬肉貴）；領導又問：能吃到豬肉嗎？職工：今年呢段時間能（這段時間鬧甲型H1N1流感，肉賤雞蛋貴）。領導面帶笑容：很好，很好！企業喺咁困難時期，職工都能夠有葷有素，民生工程搞得不錯啊！

各位，以上嘅段子雖然帶點黑色幽默，卻是笑中有淚！換了在香港，官僚就連調研嘅門面工夫也不屑做，皆因部門怠政完全冇後果！俗語就話落雨怕立秋，莊稼一半收。意思係立秋時農民最怕落雨，若然雨下個不停，莊稼只能收成一半！之但係，有啲部門就話之你落狗屎，好歹好官我自為之！做得點衰，即使衰到貼地，都臉不紅氣不喘話自己做足101分，吹脹！個個月出糧又唔會少一毛錢，哈哈哈！

管理不善，好似老鼠捉唔到；外判清潔服務不力零分照中標，監管機制形同虛設等。各位，功夫茶講緊經常畀申訴專員抨擊、炮轟嘅食環署吖！今趟唔關申訴專員事，係有團體睇唔過眼食環署冇善用資源而做大嘥鬼啫！

呢嗱！團體就公眾街市出租、空置及凍結問題向政府查詢，發現全港竟有1,613個空置街市檔位，總空置率高達12%。團體批評政府，一直未有積極改善問題。咁又係噃，任由1,600多個檔位長期空置，小數怕長計，收少租金唔益庫房不在話下，丟空來藏污納垢就真係該煨咯！團體建議有關部門善用空置街市，譬如改成特色墟市或者pop-up市集，大可以喺唔同節日，配合一連串精彩活動，吸引市民前去趁墟幫襯，總之就係度橋諗計善用檔位，點都好過丟空白白浪費。

監察公營街市發展聯盟指出，食環署自2018年一直暫停公開競投檔位，直至去年6月、10月、12月先恢復公開競投。3次公開競投後，全港公眾街市，唔包括熟食市場，總空置率只由13.5%下降至12%，空置街市檔位由1,817個減少至1,613個。團體認為開放競投後，總空置率僅下降1.5%，冇乜鬼用！團體指出，3次公開競投效果不彰，究其主因係「凍結檔位」。12%總空置率中，有9%為凍結檔位不作招租，僅3%為空置檔位可作招租。功夫茶百思不得其解，為何要凍結咁多檔位？留番嚟養老鼠？

大哥，唔通真係淡淡定，有錢剩？好心就將啲檔位解凍，積極重新招租。一如團體指出，減少街市空置率及死場嘅情況，善用資源，改劃用途。要言之，協助基層創業及推動社區經濟，點都好過躺平不作為，丟空1,600多個檔位咁拮眼篤鼻啩！