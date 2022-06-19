正論：住屋難題為患久　港人心淡自然走

能扎根香港，非萬不得已，港人又豈會說走就走？本港現時經歷回歸以來最大的移民潮，究其原因，就是港人根本無法在香港扎根！那麼，港人的根是甚麼？是在香港出生？抑或對家國之情？非也，是有一間固定的居所、一份穩定的工作、一個安全且健康的環境！今時今日的香港，能滿足這些最基本的條件嗎？且不說治安每況愈下、失業率持續飆升，幾多市民連一個安身立命的居所都沒有，買不起私人樓，輪候不到公屋，只能蝸居在劏房，歸屬感何來？扎根又從何談起呢？

本港住屋難題並非一朝一夕之事，而是困擾了港人數十載。回歸以來，房屋供應一直供不應求，樓價持續高企，新一代望門興嘆，若非「成功有父幹」或「天之驕子」，大部分平凡青年早已放棄對於置業的追求，退而求其次，改為輪候公屋。奈何歷屆政府碌碌無為，公屋供應始終緩慢，公屋輪候冊愈來愈厚，輪候時間愈來愈長；即使港人剛滿18歲便輪候公屋，能在三十而立之前上樓，算得上十分幸運，堪比中六合彩頭獎！至於其他市民，要不住在父母家，要不每月捱貴租，勿說成家立室，就連擁有屬於自己的小天地，也非常困難！

對於港人的困境，昨日有議員在電台節目上批評，香港過去25年來的房屋問題，最大失誤是土地開發不足，導致供應緊張，甚至經濟發展活動也受到影響，以致產業單一化。另一議員則指，本港的房屋問題是城鎮化停頓，土地供應目標計算錯誤，認為要解決問題，不應只着眼於市場波動情況，必須具策略性和前瞻性，又強調港府要從以往教訓中學懂，不可停止造地。

誠然，造地是增加土地供應的一個選擇；之不過，發展香港現有的土地，尤其是棕地，或許能更快地解決問題！港府常常對外宣稱，本港土地供應不足的主因是地少人多，騙騙小孩子就容易；事實上，市民有眼皆見，幾多棕地因未得到有效發展，淪為露天停車場，抑或遭荒廢；幾多舊式工業大廈早已人去樓空、長期空置，仍未得到有效利用；就算在市區內，也有大量樓齡超過60年的老舊樓宇，接近變成危樓，也等不到港府重新規劃或重建！上述種種，港府官員是有眼無珠，抑或想裝聾扮啞？

回歸接近25年，政府換屆又換屆，住屋問題始終未得到解決，其他民生問題反而日益惡化，港人何以不心寒、不心淡呢？環境衞生惡劣，老鼠在大街小巷中任意穿梭；污染問題嚴重，市民戴上口罩也只能呼吸廢氣；最恐怖的是，治安不堪入目，小至偷呃拐騙，大至黑暴焚城、黑幫劈友等，輪流每日上演，市民惶惶不可終日，擔憂下一個受害的輪到自己；這一切一切，彷彿要把港人逼上絕路，這座危城，誰又會留戀？新一屆政府即將上任，候任特首近期頻頻造勢，揚言要以目標為本；究竟是再一次歷史重演，抑或能改寫香港的命運，留守的港人也只能拭目以待，期盼香港新篇章，真的是明天會更好！