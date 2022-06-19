俄羅斯針對美國制裁採取的反制，作用巨大，雖然未能抵銷制裁帶來的損失，卻可守衞整體經濟與金融，使美國把俄羅斯經濟打垮的企圖落空。若戰爭在今後幾個月延續下去，美國及歐盟加強制裁，俄羅斯的反制亦會提升，由此而帶來對兩方和國際的經濟衝擊，包括高通脹、能源糧食危機、經濟低迷以至個別國家近乎崩潰的影響，亦多會增加，這將是雙輸局面。但相對而言，中國及經濟情況較佳的新興大國大有可能從中得益，免被美歐與俄羅斯的泥沼式鬥爭拖下去。

俄羅斯反制的啟示，最大之處是對全球化的反思。

一是全球化把不少國家封鎖在內，一旦全球化生產鏈中斷，涉及的國家會受巨大的打擊，短期內沒法修復、替代。

二是全球化的控制權作用關鍵，可作武器化手段，把個別國家從生產鏈排除出去，可導致其經濟崩潰，情況近似蘇聯瓦解。蘇聯與東歐各國長期建立的分工協作體系與生產鏈斷裂，由此而帶來俄羅斯及前蘇聯東歐各國經濟的全面崩潰倒退，美國對俄羅斯的制裁目的亦是如此。

三是全球化把不同國家綑綁起來，大國可以將之武器化，但其他國家若能控制個別關鍵環節，不易被替代的話，亦可將它們佔據的生產環節武器化，與主宰的大國對抗。結果是對生產鏈體系參與的國家形成眾輸局面，牽連廣大，不單止生產者，包括原材料等的供應者，也包括下游的消費者。若產品同時為其他產品生產鏈的原材料、零配件等，影響便更擴散在全球化的國際經濟體裏，製造出骨牌效應，甚至可以從實體經濟層面擴散至金融層面，導致系統性危機。

四是全球化在國家對抗爭戰底下，若因生產鏈的斷裂而瓦解，參與的國家為求自保，必然採逆全球化的政策，把生產鏈盡量本土化，走向自主的完整體系。然而，大國可以，小國卻難以自給自足。全球化亦帶來較高的效益和競爭力，因而逆全球化不可能全面化，全球各國還處於競爭，不可能關門退守，轉為落後。美國的制裁，俄羅斯的反制，實際是把全球化轉變為區域化，或由國家參與的經濟集團化。國際市場和政治競爭變成多極化的區域與集團競爭，形勢有點像回復到美蘇對抗的冷戰時代，甚至是美國霸權之前的全球分割的局面。

天下合久必分，分久必合，信焉！