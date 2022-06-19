台灣民進黨當局對他們「倚美謀獨」會招致大陸武統的滅頂之災，擺出一副不怕的架勢，企圖頑抗到底。他們之所以如此，就在於「倚美」，以為有美國支持，他們就可以無懼大陸武統，還會讓大陸「自食惡果」。

日前，大陸國防部長魏鳳和在第19屆香格里拉對話會上發言，講出的一番話可說是大陸對武力粉碎「台獨」分裂國家最狠、最堅決的表態。魏防長說，如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底。這番話是講給美國及台灣當局聽的，也是講給全球反華勢力、美國「盟友」聽的。

對此，美國和「盟友」知道箇中的分量，不敢「駁嘴」，倒是台灣當局「唔知死」發出叫囂，陸委會發聲明，稱大陸是在「文攻武嚇」、是在「宣戰」、是「企圖以武逼和，阻止國際對台支持，終將自食惡果」云云。事到今天，台灣當局還以為大陸對台灣「倚美謀獨」不惜一戰是「文攻武嚇」，好像只是「嚇嚇」，大陸不會「動真格」的。台灣當局聲稱，這是大陸「藐視國際關係、和平原則的宣戰行徑」。這又是在胡說八道，把大陸統一台灣的中國內政事務，胡謅成「國際關係」，如此混淆視聽，也再次暴露了他們「謀獨」分裂中國的企圖。

台灣當局還聲稱，大陸粉碎「台獨」並阻礙國際對台支持終將自食惡果。哈哈，講得輕鬆，台灣「謀獨」招致大陸動武徹底將其粉碎，到底是誰最終「自食惡果」？

一直以來，台灣當局以為凡事倚靠美國就可以不怕大陸、就可以「謀獨」、就可以阻擋大陸武統，因為這幫美國的奴才和漢奸以為大陸怕美國，以為共產黨怕美國，打不過美國，他們不想想或不敢承認共產黨何時怕過美國？共產黨不怕美國，敢於和它真刀真槍、流血犧牲的幹，打得美國好了傷疤不敢忘疼，山姆大叔比誰都知，這是美國至今對解放軍武統台灣不得不保持「模糊戰略」的底因！