名正則言順，言順則事成。中國第3艘航空母艦命名「福建」號，當中的意味不言而喻。福建省與台灣隔海相望，一旦採取武統，大軍必然從福建出發，這艘航母可謂師出有名。

與遼寧號及山東號不同，福建號是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬多噸。由於依然使用常規動力，西方媒體故意貶低它，指美軍航母早已全數採用核動力。其實，中國航母主要是用來守衞領海領土，不像美國航母那樣在全世界橫行霸道，所以使用甚麼動力分別並不大。最重要的是福建號採用電磁彈射，除了大量增加艦載機，還可以搭載多架固定翼預警機，而一架預警機就能指揮和支持數十架艦載機作戰，意味着福建號航母戰鬥群可以搜索和控制上千公里的空域和海域，這是遼寧號和山東號暫時所缺乏的。

可以說，福建號是承上啟下的航母，中國接下來必然還會建造更多航母，而且下一艘很有可能就是採用核動力。都說航母是極燒錢的武器，這個道理人人都懂，但中國面對美國步步進逼，連澳洲和加拿大這些小嘍囉也派戰機上門挑釁，周邊環境日益險惡，還有台灣問題懸而未決，若沒有航母這種大國重器鎮守，始終好像缺少一點底氣。美國目前擁有11艘航母猶嫌不夠，還在繼續打造，中國即使如傳聞中將航母增至5艘以上，也是意料中事。

沒有實力的憤怒毫無意義。中國沒有必要參與軍備競賽，更沒有必要像美國那樣窮兵黷武，但提升軍力是有實際需要的，而且刻不容緩。目前中國軍費開支僅佔GDP不足1.5%，遠遠低於美國的3.5%，可見還有頗大增長空間，打造幾支航母戰鬥群綽綽有餘。中美最大不同是，中國軍費開支全是用在刀刃上，而美國軍費則有相當一部分進了軍工複合體腰包，故只要中國軍費提升至美國的一半，實際購買力肯定超過對方。

美國單是應付11個航母戰鬥群的正常開支，就是一個天文數字，另外還要維持800多個海外軍事基地，豈止是燒錢這麼簡單。難怪美國每年軍費開支已超過8,000億美元，約佔全球四成，五角大樓還整天喊窮。正所謂，國雖大，好戰必亡。美國窮兵黷武，遲早把家底掏空，到了無以為繼的時候，也許正是美國霸權崩潰之日。