本港疫情反覆，近期重上每日新增過千宗確診，連立法會都取消原定周二舉行的行政長官餞別午宴。更不堪的是，22名隸屬行動部的反恐特勤隊人員先後確診新冠肺炎，惟警方一直沒有公布，衞生署衞生防護中心也是直到前日才吞吞吐吐透露，有瞞報之嫌。

紙包不住火。儘管港府強調目前不是第6波爆發，只是第5波的反彈，林鄭亦重申入院重症非常少，而且考慮到經濟需要及社會需要，未去到需用法律強制收緊社交距離的程度；但連保護國家領導人的反恐特勤隊都多達22人中招，一片山雨欲來風滿樓的景象，隨着7‧1愈來愈近，國家領導人是否訪港可謂充滿變數。

消息指，政府仍為7‧1可能有國家領導人訪港做準備，主要官員閉環日數則有變，林鄭煞有介事指無詳情交代。種種迹象顯示，國家領導人是否訪港仍未有定案，但從疫情反彈、專家預料未來仍有一段時間每日破千宗觀之，國家領導人未必在7‧1訪港的成數愈來愈大。尤其是新冠變種病毒的傳播力非同小可，連日破千宗之後，很快便會達到每日三、四千宗。內地一直嚴格奉行動態清零政策，國家領導人日理萬機，性命矜貴，絕對不容冒半點風險。

何況港府防疫向來無能，每波疫情皆因防疫錯漏百出所致，今次會否例外，實在令人沒有信心。最弔詭的是，過去一年多每當中港商談通關稍有眉目，最終皆以香港疫情大爆發而擱置收場。回歸25年是中港今年的頭等大事，若臨門一腳又重蹈中港通關臨尾香覆轍，真是不可能嗎？特別是林鄭下台在即，有沒有國家領導人來港贈興與她毫無關係，她心裏到底有多想為國家領導人訪港創造有利條件，恐怕只有天曉得。