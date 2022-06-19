俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，由美國牽頭的西方陣營，正卯足勁為烏國提供武器，大至自走炮，小至槍枝彈藥，都源源不絕。這樣做，美歐集團滿以為得意，卻不知道非但無助於結束俄烏戰事，更可能會種下偌大的禍根。

如今歐洲部分地方的黑槍買賣漸趨活躍，一批批簇新的武器任君選擇，你知道這些傢伙是從何而來嗎？據說正是由烏克蘭流散出來的。今日的基輔，每星期甚至每一天，都會收到由美歐運去的槍炮。西方集團送贈武器唯恐不力，數量加碼再加碼，大家可有想過，中間會流失多少，這些失掉的又會落入甚麼人手中？世界上數之不盡的恐怖組織，見到一綑又一綑的殺人工具，能不見獵心喜嗎？

社會稍為出現紛亂，各種資源便很難再作嚴格規管。大家可記得在新冠肺炎疫情爆發初期，當時美國的醫療物資稀缺，結果惹來大批盜匪，幾乎隔天就去洗劫火車，將一卡又一卡的抗疫物品搶去。這群人呼嘯而來，一哄而散，警方根本防不勝防。

今天烏克蘭的紛亂程度，比新冠肺炎疫情爆發初期的美國何止嚴重10倍，抗疫物資尚且難看管得住，何況是各種手提武器？世界上不少非法組織，大抵渴望俄烏戰爭打得愈久愈好，讓他們可以慢慢在當地明搶暗奪，再飽食遠颺。

我們不必作過高的估計，只消假設每一百件輕盈武器，有一件落入了恐怖分子手中，將來所造成的禍患，便不可估量。

美歐不停吹噓手提式的刺針和標槍導彈是如何厲害，可以射戰機打坦克。這些武器不停運往烏國，將來哪怕只是流失了一、兩件，後果就不是鬧着玩的！