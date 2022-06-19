一名13歲男童因牽涉多宗風化案，日前落網，連同1月初有17歲中學男生涉以校褸笠少女頭再非禮，月前又有未成年少女遭賣淫集團誘騙出售初夜僅獲百元酬勞等，青少年誤入歧途或遭不法之徒利用的情況已然氾濫，香港的未來實不太樂觀。

消息指，該名13歲就讀中二的男童，由大埔踏單車往屯門，先在元朗一僻靜處向獨自做運動女子，從後施以「祿山之爪」狠捏臀部，得手後騎單車加速逃離現場，其後再在屯門非禮另外3名女子，警方翻查「天眼」片段才能鎖定色狼身份作出拘捕。撇開非禮當然應依法查辦，但涉案男童年紀輕輕，踏單車時的力量與速度，竟連4名介乎21至27歲做開運動的女子想追也追不來，可見若非思想走歪而是有人加以提拔，將其能力用於正途，將來為香港於單車凱林賽爭光亦未嘗不可能。一個年輕人走上歪路，其個人、師長、父母均有責任，但接連有年輕人違法作惡，管治者則難辭其咎。

據警方數字，今年首季有448名青少年因干犯刑事罪行被捕，青年涉販毒、賣淫、淋紅油追債等案件有所上升，一名15歲少女年前更因販毒被判囚17年半。問題是，各種青少年常見會干犯的罪行，例如猥褻侵犯罪最高刑罰判囚10年，當局又有否加強宣傳，做到青少年犯案前能有所反省，從而達到阻嚇效果？

青春期是人從兒童進入成人，身心最容易出現衝擊的階段，黑幫反而看準了年輕人青春期容易迷失、要威要豪又難敵金錢引誘的普遍弱點，為自己廣納替罪羊。日前一項反黑行動中，被捕者年紀最小的只有13歲，有15人為學生，足證入世未深的年輕人在黑幫、黑暴面前，容易淪為罪惡的扯線公仔。港產官僚大講自己湊仔湊女經之餘，可有負責任地正視社會問題？