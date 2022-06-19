現政府不迴避利益和角色衝突，竟卸任在即匆匆由本屆政府度身訂造，在金鐘太古廣場甲級寫字樓設立一個新的前任行政長官辦公室，理由是現在的堅尼地道前任行政長官辦公室只能容納3位前任使用，十分牽強。倘林鄭認為有需要設立，也必須循正式程序向下任政府提出申請及諮詢立法會，因為有關不菲的開支是否批准，完全是下任政府的權責範圍。

首先，從政府的公開資訊中可見，歷任行政長官皆甚少有公務活動使用堅尼地道辦公室，林鄭沒必要額外浪費資源。倘若有使用撞期，大可因應需要向當屆政府提出，當屆政府絕不會不大力支持有關公務應酬事宜，可提供合適安排。

其次，倘若此例一開，今後25年便需預訂5個這樣的「官廟」，而且終身制，於禮於制極不適合。試問回歸前殖民地時代的歷任港督有嗎？試問內地每屆退任的領導人有嗎？所以，今後無論再有多少位特首離任，已經設立一個集中專門為他們服務的辦公室足矣。

再者，若新設一個林鄭前任行政長官辦公室的話，有廟自必要有廟祝公，以林鄭作為行政長官一時無兩的地位，少說也需一個辦事處的微型編制吧。一個禮賓主任帶3個助理，一個保安主任帶3更保安，還有一個事務主任帶3個雜役及兩更司機，再加租金雜費，每年便不知耗費多少個億公帑。如此鋪張浪費，對得起那些貧困兼年長、仍然每天排隊輪候善長仁翁免費派送飯盒的市民嗎？

最後，卸任了的行政長官，自必是「不在其位，不謀其政」，沒有很多實際需辦要辦之事，最多也只是因應當屆政府需要的偶有公務應酬而已。基於此，堅尼地道的前任行政長官辦公室絕對足夠矣。