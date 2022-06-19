明末清初思想家黃宗羲認為，時逢末世，士人不能擔任國家重任，謂之輕薄，可為後世之鑑。然則，在一個多變而不確定的時代，好像新冠疫情肆虐，香港回歸25周年在即，卻傳出負責反恐工作嘅反恐特勤隊群組爆疫，都可謂人嚇人，好易暈！

7‧1慶回歸，又係政府換屆，忽然驚爆22名反恐特警染Omicron，事件震驚各界，紛紛質疑疫情影響面到底有多廣，警隊高層、政府官員會否出現一條龍播疫。呢，中環槍擊案發生逾一星期，開過嘅槍仍未尋獲，更為治安敲響警鐘！

本來反恐特警中招並沒有甚麼大不了，世界各地唔少政要一樣賴嘢，反恐特勤隊成員中招有乜出奇？問題係欲蓋彌彰，反而製造恐慌！喺疫情記者會，記者連番追問爆疫部門名稱、地點及疫蹤情況，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮卻似有難言之隱，僅稱係「警察其中一個部門」，又強調爆疫嘅人員來自警察內部部門，不需要面對公眾，亦與公眾無任何接觸，將其定義為「工地場所爆發」！

歐家榮左閃右避，之不過，爆疫「工地」係警方反恐特勤隊嘅消息仍不脛而走！其實，直接講出嚟反而減少市民疑慮及諸多猜測。呢則「不能講」事故，老朽倒想起一則「不能看」嘅軼事，話說唐文宗派宦官去取「起居注」，時任諫官拒絕。起居注係歷代遺下來嘅規矩，目的係記下皇上日常生活所做過嘅事，有關記載由諫官記下，皇上亦不能擅取及改動。當時諫官係魏徵嘅五世孫魏謨，佢拒絕並陳以大義：如果注要經陛下看過，執筆嘅史臣難免心有迴避，所記的便不會完全真實，怎能取信於後代？魏謨堅守本分不失職，老朽寄望新政府多聽勇於為民發聲嘅傳媒以免瀆職！