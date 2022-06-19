最近有一齣火熱電影《壯志凌雲：獨行俠》，筆者作為軍事迷，當然要抽空欣賞。但本文不是影評，筆者只想透過電影借題發揮，說說對美國過去30年軍事發展的一些分析。無可否認，這是一齣娛樂性豐富的電影，空戰場面更勝36年前的前作，但故事卻某程度上反映了美軍的無奈。

與前作相比，當年的美國國力如日中天，年輕的湯告魯斯壯志豪情，輕描淡寫就擊落對手戰機。到今次的特別任務，要飛行員用並非最先進的戰機（F-18E/F），阿湯哥以老將身份帶隊，以敢死隊式低飛穿過山谷，空襲「流氓國家」的鈾元素提煉廠。阿湯哥在教導學員時，一再強調飛機的性能並非最重要，重要的是飛行員的能力和勇氣。電影尾段更從敵人的機庫拉出上集的主角機──現實中已退役的F-14，並以此擊敗對方最新的第五代戰機，令觀眾看得血脈沸騰。想不到一向以代差絕對優勢自居的美國，會以電影的方式批判「唯武器論」。

這樣的劇情，或許正反映美國民間在軍事上已漸漸失去以往的自信。美國武器科技與其他強國的差距日漸減少，例如中國在軍事上的高速發展，特別是以東風導彈來建立的反介入/區域拒止體系逐漸成熟，加上海軍以「下餃子」的速度造艦，電磁彈射型航母福建號剛剛下水，這些都令美軍在西太平洋坐立不安。

在筆者看來，更關鍵的是美軍走錯了路。自上世紀末蘇聯解體，美國失去主要對手，遂削減用於大規模戰爭的武器，包括美軍從此再沒有研發類似F-14大型艦載空優戰機，以及匆匆關閉F-22的生產線等。但讀者千萬不要以為美國會「佛心」起來放棄戰爭，美國軍費依舊保持全球接近一半，只是策略由冷戰集團對抗，改為以「反恐」之名欺負弱小國家以達成其軍事和政治目的，所以美軍提出了「海向陸」、「空地一體戰」的作戰概念，推出DDG-100驅逐艦、瀕海戰鬥艦、F-35聯合攻擊戰鬥機等作戰系統。這些武器的特色都是攻擊力很強，但突防和自身防衞能力較弱，如果用在勢均力敵的對手，就會顯得力不從心。再加上這些新武器非常嬌貴，使用和維護成本高昂；或是同時運用過多新科技而令這些平台出現不穩定，部分已成為美軍的雞肋，被迫提早退役。

美國最近逐漸改變其作戰策略，提出網絡中心戰、多分布式殺傷、馬賽克戰等不同作戰新概念。但由於武器的研發和裝備的周期長，計劃始終趕不上形勢，短期內很難減輕美軍的焦慮不安。因為說到底，美軍的策略失誤並不只在於軍事科技，更是政治、經濟和外交的失策，美國並未在連連征戰中理解止戈為武的意義。電影中，主角獨行俠兩次都在生死一刻化險為夷，但如果美國在國際事務上繼續做其獨行俠，執意單邊主義，繼續其炮艦外交、先發制人的戰爭哲學，美國從壯志凌雲中失速掉下來，很可能只是時間問題。