俄羅斯聖彼得堡交易所計劃買賣香港上市企業股票。這並不單止為香港而設，而是面向全球，屬俄羅斯應對美國西方金融制裁的反制。但對香港而言，意義重大。

從中概股在美國股市被逐，英國及歐洲早晚被迫跟從，中國企業的上市便從西方撤退，主要是集中於香港。因此，香港相對於俄羅斯屬意的其他國家的交易所，香港會是規模最大。雖然比不上深滬股市交易上萬億元人民幣，香港交易所在中概股回流之後，交易量可推上幾千億元，廣度與深度都會大增。這應會吸引海外資金，包括被美國制裁的國家資金來投資。內地股市不開放，通過香港局部開放，香港便是進入內地股市投資的窗口。香港和內地上市的企業便構成日益龐大的投資平台，媲美深滬和紐約、倫敦了。內地亦應限制企業在新加坡上市，絕大部分企業的回歸到內地及香港上市，以策安全。這必然坐大香港的金融市場，以及相關的金融服務。不過不會再以英美體制為主，現有的英美體制當會逐步修改，以應對更大的國際化。

聖彼得堡交易所的決定中，尤值得注意的是交易以港元結算。一個原因可能是港元的自由兌換，與人民幣不同，其次港元暫與美元掛鈎，可作美元的替代。買賣以港元為結算，便成俄羅斯外匯管制之下外匯股市，保證俄羅斯國內外匯投資的自由度，並可隨港股買賣企業數目及交易規模增加而擴大外匯交易的開放度。而最重要的是借此打通俄羅斯與香港的金融通道。美國禁制與俄羅斯制裁的企業交易，但沒有禁制俄羅斯資金買賣香港上市企業的股票，不能封鎖俄羅斯的資金，也有中國因素來保證俄羅斯資金在香港投資的安全。當然，這個政策還有不少細節，如在聖彼得堡交易買賣香港股票的交割手續、程序，會不會因涉及俄羅斯受美國制裁的企業或個人資金而引起美國二級制裁的風險呢？這方面可能要香港及中央政府與俄羅斯政府協商解決。

但無論如何，聖彼得堡交易所作出先例，香港大可與其他新興大國的交易所商議採同樣政策措施。這可使中國與新興大國有更緊密的金融經濟關係和合作，排除英美的壟斷，也使它們的資金有新的投資機會。對香港而言，更是擴大本地國際金融中心和港元國際化的大好機會，鞏固香港對國家的貢獻。