97回歸後，出現的亂局、出現的反中亂港勢力勾結外國勢力破壞「一國兩制」，最大的危害是對國家主權、安全和發展利益的危害。

根據《國家安全法》，國家安全包括16個方面：政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、網絡安全、生態安全、資源安全、核安全、海外利益安全、生物安全、太空安全、極地安全、深海安全。這16項安全問題，除了太空安全、極地安全，香港可能暫時沒有涉及，其他14項或多或少、或直接間接都會涉及，首當其衝的當然就是政治安全和國土安全。

按照反中亂港勢力、外國勢力，發動的「社會運動」、「各種訴求」、「雙普選目標」，以及出現的動亂、暴亂、「顏色革命」就是要顛覆「一國兩制」，實現所謂「完全自治」或「香港獨立」、或讓香港成為美國的「海外飛地」、「一個州」、或再讓英國把香港再拿回去。

政治安全、國土安全是一個國家和地區最根本的安全，廿多年來所謂「香港問題」，正是圍繞這兩項國家的根本問題而展開，並有「向內地倒灌風險」，這個問題的嚴重性、廣泛性和影響層面之高，香港在97年前制訂《基本法》時是沒充分估計到的。《基本法》23條香港自行「國安立法」，涉及7項干犯「國安罪」，這些第一如此大事，中央政府不擔角色，只讓特區政府「自行立法」；第二「自行立法」沒有時間要求，啥時立法完全由港府說了算。如此這般，《基本法》中的23條等同空文虛設！

回歸之後，國家安全等於在香港完全沒有保障，洞門大開，任賊出入，亂港勢力、外部勢力可為所欲為！於是香港承繼港英時期的角色——西方反共反華的橋頭堡、前哨陣地，香港反動派向內地猛烈開火，發起攻擊，對國家的威脅已不是「倒灌」那麼簡單。直到2020年6月為平息黑暴，中央推出《港區國安法》，這一切才為之扭轉！