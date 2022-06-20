俄烏戰火未熄，前方還在廝殺，後方基輔卻上演連場外交大戲，先是法國總統、德國總理、意大利總理和羅馬尼亞總統聯袂到訪，接着英國首相也不期而至。這班西方政客爭相做騷博眼球，合力為烏克蘭總統澤連斯基拉抬人氣，令他更加忘乎所以。

戰爭爆發後，這位演員總統對歐盟尤其是德法諸國頗有怨言，不是批評支援不足，就是埋怨支援太慢，好像這些國家虧欠烏克蘭似的。現在多國首腦終於親自上門，究竟帶來甚麼好東西？很遺憾，除了承諾支持烏克蘭成為歐盟候選國，似乎沒有多少實際東西，演員總統大概又要失望罵街了。從歐盟候選國到成為正式成員國，可能需要數年時間，遠水難解近渴，這張期票有何意義？成為歐盟成員國後，又能解決甚麼問題？

很明顯，歐盟成員國大多不希望這場戰爭繼續打下去，因為他們全是輸家，而且就快撐不住了，尤其是高度依賴俄羅斯油氣的德法等國。德國被迫棄用北溪2號天然氣管道，導致能源和食物價格持續飆升，最新通脹率已達7.9%，創下近50年新高，民眾苦不堪言。同時還要面對烏克蘭的冷嘲熱諷，被指援助不夠，可謂豬八戒照鏡裏外不是人。所以，今次多國首腦訪烏，與其說是為烏克蘭打氣，不如說是為促請停火而來。只有英國例外，它和美國一樣都是唯恐天下不亂，希望這場戰爭一直打下去。

君不見，美國參謀長聯席會議主席米利聲稱，戰爭可能持續數年，北約、美國、烏克蘭以及所有支持烏克蘭的盟友和夥伴將在相當長一段時間內捲入衝突云云。他不經意間透露出美國戰略企圖，利用持久戰消耗俄羅斯，綁架歐盟，不正是美國煽動這場戰爭的真正目的嗎？美國不斷加碼對烏軍事援助，不就是希望戰火持續下去嗎？

歐盟不可能不知道美國的險惡用心，奈何無法掙脫綑綁，只能乖乖聽從指揮，明知前面是火坑，也要往裏面跳。當然，最可悲的還是烏克蘭，美國出槍，烏克蘭出人，戰爭拖得愈久，犧牲愈大，這是顯而易見的道理。有烏克蘭官員承認，單是在頓巴斯地區，烏軍每天陣亡就達200至500人，每天傷亡總數逾千人。難為演員總統還以英雄自居，不斷口出狂言，可見他已被美英徹底洗腦，迷失了心智。由這種狂人領導國家，不國破人亡才怪！