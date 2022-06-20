國務院昨日任命香港特區第6屆政府主要官員，將於今年7月1日就職。從新班子名單可見，女性官員有6位，為歷屆特區政府最多；政務員出身的官員仍佔有相當比重，似要淡化外界對新班子「武官治港」的印象，同時亦要籠絡安撫政務官的不安情緒。姑勿論如何，市民對新班子有很大期望，尤其必須掃除林鄭政府做事拖拉、遇事跪低的作風，真正造福香港。

除了武官和文官外，亦有專業人士加入新政府，當中以現任港大深圳醫院院長盧寵茂出任醫務衞生局最為矚目。盧寵茂本身是肝臟科權威，曾任職港大校委會成員；其愛國立場堅定，佔中及黑暴期間皆不畏發聲；不過，現時市民最關心的是，他上任後會否實行全民強檢。昨日亦有記者問及，盧醫生未置可否，只表示需跨部門作出研究。

由於他曾有「與病毒共存即是與病毒共赴黃泉」的金句，外界由是關心，一旦新班子上場，為了與內地通關，可能需要進行全民強檢，甚至需要有封區封城配合。從上海封城搞到七國咁亂觀之，香港封城肯定只會更甚，加上市民和商界早已被嚴苛的社交距離措施折騰得喘不過氣，自然是萬分不願意再搞甚麼封城檢測。

然而，看鄰埠澳門，僅因為發現12宗新冠確診個案，當地政府隨即宣布全民強檢；所有在澳人士如非前往超市、街市購物不得離開住所；所有餐廳食肆僅提供外賣，不接受堂食；離境人士須持24小時內有效核酸檢測陰性證明等。香港已連日新增破千宗確診，若以澳門為師，不進行全民檢測肯定無法與內地通關。但即使香港實施全民強檢，換取了與內地通關，之後還要不要和國際通關？只要和國際通關，必定會有輸入個案，屆時內地通關是否又要叫停？這真是兩難！