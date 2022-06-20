中國第3艘航空母艦正式下水，命名為「福建號」。福建省與台灣遙相對望，解放軍一旦攻台，主力部隊大多會由福建出發，故新航母的取名，難免惹人遐想。軍艦下水後，不代表就能馬上使用，「福建號」先要經過一系列的裝備與訓練，才可以正式入列，預計最快也要待至2024年。按常理推斷，大陸不攻打台灣則已，若然揮軍，大多會以該艦作為海上主力。這也就是說，解放軍即使要收復台灣，最早可能都得在兩年之後，兩岸的硝煙，應不會馬上燃起。

兩年合共730天，這段日子也正好讓台灣人徹底想清楚，究竟要將寶島的前途帶往何處去。北京已多番強調，希望實踐和平統一，除非萬不得已，否則中國人不想打中國人。不過，如果台獨分子勾結外國勢力，矢志要分裂國家，那麼解放軍的槍桿子，也不會閒着。

部分台灣人老是叨念着，說今日的烏克蘭，就是明日的台島。我老實告訴你，不會的。如果台灣不搞獨立，人民子弟兵永遠不會向同胞亮劍；但如果台灣搞獨立，則明日的台島，絕不會有今日烏克蘭的景況，說穿了，可能台灣人要慘痛10倍。

烏克蘭是在陸地，邊界與鄰國接壤，四面通衢，俄羅斯進軍烏國前後，當地人大量外逃，據說至今已走掉了2,000萬人。台灣卻是島嶼，孤懸海上，開戰之後，寶島居民即使想出逃，幾乎也是無路可走。小部分人或許可以乘飛機、輪船，嘗試到別國去，但那時候烽火連天，槍炮無眼，你飛到天上，走到海裏，卻未必比留在陸地安全。這場面單是想一想，也會讓人心生恐懼，台灣人嘛，真應該謹慎為之，千萬別受部分政客擺弄，以致貽終身之恨！