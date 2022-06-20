中國國務委員兼防長魏鳳和與澳洲防長馬利斯日前在新加坡香格里拉對話舉行期間會面，是中澳自2020年1月交惡以來的首次高層級接觸，報道形容「意味雙方破冰」。其實自澳洲總理阿爾巴內塞新政府上場，已預示了中澳關係必露曙光，目前的劇情走向亦一如本欄早前所預期，皆因修補中澳關係並非其中一方的需要，而是雙方都有此意願，又豈有不破冰之理。

除了防長會談，澳洲貿易部長法雷爾亦在世界貿易組織部長級會議期間表示希望與中國商務部長王文濤舉行會談，正如阿爾巴內塞指，中國貿易對澳洲經濟很重要，樂意與中國對話，中國需解除對澳洲的制裁以改善關係，作為一國總理這已把話說得很露，總不能要求他進一步認低威，甚至代前總理莫里森跪地叩頭：「自悔輕佻講錯話，原諒了我諸般錯」，對不對？

中國駐澳洲大使肖千早前已轉達「中方願與澳洲新政府，共同為推動兩國關係重回正軌作出努力」的立場，中國人始終相信冤家宜解不宜結。澳洲政權易主正是讓彼此好落台，忘記過去，努力面前的時機，寧多一個有偈傾的澳洲，勝過多一個為美國而瞓身盲目反華的袋鼠國。何況澳洲位處南半球一隅，不像日本、南韓、印度等有着許多地緣爭執，馬利斯更拒絕像前任達頓般以台灣問題來挑釁中國，連可以惹毛北京的把戲也不玩了，中澳關係重回正軌已是必然。

唯一可能令中澳再互生嫌隙的，只會是來自第三方的從中作梗，以致澳洲一些政客突然切線。不要忘記莫里森2019年就算在反華大統領特朗普身邊，他仍強調澳中屬全面戰略夥伴關係，是後來才忽然跳掣，同樣情況難保不會重演。至於政客何時才變臉，一般認為在於其何時有痛腳被抓着。