還有十餘天，李家超領導的第6屆特區政府便為香港開新篇了，回望現屆政府的管治失敗、有一個非常重要的經驗教訓，是如何讓《基本法》全面準確得到貼地的落實，防止特區政府不走歪路、少走邪路，乃至在選錯路的萌芽初期，便可及時發現誤判、誤斷的端倪，第一時間予以糾正，以防止鑄成難以挽救的大錯。

過去5年，政府犯原則性大錯還少嗎？成立之初，用膝蓋討好反中亂港勢力，修例失敗用退縮去媾和，區議會淪陷後用「社會事件」催眠港人，兩年半抗疫用「與病毒共存」的西方模式，死近萬人。深受林鄭施政錯誤煎熬的老百姓都必須要問：為甚麼行政會議作為政府的決策機構，在決策過程中得不到中央政府的有效指導和監督？讓行政會議自把自為，黑箱作業，完全不受中央政府的指導和監督？本屆政府任內開了220次行政會議，審議和決策了過千項法例和政策。對此，中央政府事前知道了嗎？事後了解了嗎？為甚麼每次林鄭施政失誤造成巨大損失後，中央政府才被迫高度出手？為甚麼特區政府施政失誤不止於萌芽時？

眾所周知，香港現行的政制讓立法會有百分之百的透明度，而作為特區政府施政的決策機構行政會議則執行保密制。對此無可厚非，問題是林鄭特首沒有完整和準確地全面貫徹《基本法》，根據《基本法》第17條和43條，特區政府的施政必須首先體現「一國」的原則，向中央政府負責，例如立法會制訂法律也必須向人大常委會備案，那麼作為研究、草擬、提出政府政策和法案草案的特區政府行政會議，為何不事先做好諮詢中央政府意見？會後有否把會議紀錄上交中央備案？難道特區行政會議也要對中央政府保密嗎？望下任政府從源頭糾偏。