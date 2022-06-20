政府換屆在即，市民自然寄望新政府能夠開新風，尤其着力改善經濟民生，因為疫慌下，百業蕭條，民生多艱！下屆政府架構重整。其中運房局一分為二，其一係「房屋局」，其二係「運輸及物流局」。呢個「拆局」，獲議員及社會廣泛認同，新架構下，運房局以往由政務司司長統籌，今則歸財政司司長統籌。今後「房屋局」應可以全力聚焦喺「房事」，推行覓地建屋應爽手啲。老朽希望唔好又好似往屆政府，都係口水多過浪花，結果都係講就無敵，做就冇力！

呢，行政長官林鄭月娥早前出席其任內最後一次立法會答問會，只以「興建2.5萬個過渡性房屋單位」交差便意得志滿，以為任內房策很成功！佢仲話，房屋和土地政策無即時看到成效，往往都係「前人種樹，後人乘涼。」只可惜人生易老，等政府種得樹來，都唔知乜世界喇！

林鄭在任，長遠房策諮詢不休。好似「明日大嶼」，單係環評都有排拖，填得海來，等有公屋立其上，恐怕係二、三十年後嘅事！少年子弟都江湖老啦！至於發展北部都會區，冇錯較實際可行，按照林鄭意願，將會建設面積達300平方公里嘅北部都會區，並且興建鐵路連接跨境陸路口岸。若然建成，總住宅單位數目料逾90萬個，可供約250萬人居住。之不過，冇幾十年又係難見有乜嘢成果！林鄭又誇誇其談香港和深圳如何緊密合作互動，形成所謂「雙城三圈」空間格局！要言之，講就易過借火，實際行動起來卻係雷公早唱歌，有雨唔會多！或者應該咁講，林鄭早想為香港未來打造成一個超級玫瑰園，點解唔一開始掌特首呢個大位就開始籌劃，拖到落雨收柴先獻鴻圖偉略叫「前人種樹，後人乘涼」，阿姐，係唔係玩嘢吖？