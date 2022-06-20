功夫茶：醫療改革仲要拖　今屆政府搞邊科

下屆政府新班子名單出爐，現屆政府唔少官員都冇得留低，好多市民拍掌慶賀！正常嘅，現屆政府一事無成，經濟民生仲搞到一鑊泡，港人梗係講句「好行夾唔送」啦！換屆在即，即將離任嘅官員相繼通過唔同渠道發表臨別贈言。唔知係咪特首林鄭月娥一句「前人種樹，後人乘涼」一錘定音呢，其他官員立即有樣學樣，各項牽涉民生嘅改革，唔係話經已起草，就係話完成藍圖，全部留畀下屆政府作決定；功夫茶聽到就真係「當堂嚇一跳，然後得啖笑」！任期未完㗎喎，唔通現屆官員臨尾幾日唔使出糧？

呢嗱！食衞局局長陳肇始尋日喺網誌寫道，當局已經完成咗基層醫療健康藍圖嘅框架，亦提出咗目標同建議；佢仲賣花讚花香，話藍圖闡述咗整個醫療體系方針所需進行嘅結構性改革，可以應付未來數十年嘅挑戰；其中包括探討進一步透過公私營合作，善用私營醫療資源識別同支援長期病患者，以減輕專科同醫院服務嘅壓力；又包括優化同規範醫療券嘅使用，同埋探討長遠增加基層醫療服務人手啦，加強各醫療專業啦，提供基層醫療服務培訓嘅策略等等。佢仲話當局正構建一個本港人口健康資料庫，以幫助制訂衞生政策同評估相關服務成效添！

睇完整個醫療改革藍圖，好似幾宏大。之不過，呢個藍圖幾時落實，點樣落實，落實嘅時候會唔會大打折扣，呢啲先係關鍵。去到關鍵位，陳肇始梗係「不負眾望」，拋出一句「會將相關建議交由下屆政府考慮，以制訂合適嘅執行方案」，然後拍拍屁股走人！如果用一場球賽比喻，陳肇始作為一位進攻球員，講到自己扭過晒啲防守球員，好威威咁，又有乜用！臨門一腳「單刀橫傳」，美其名係助攻，實則係卸膊！喂，射唔入，場波都未叫贏㗎喎！

查實基層醫療改革，社會各界都探討咗好多年，而陳肇始用咗足足一屆任期嘅時間，都只係完成咗一個框架，就算個框架幾靚幾完美，又點會讚得落口呢？須知道，醫療事關生死，基層現時處於水深火熱之中，好多長期病患基於各種原因，未能得到適切嘅治療或照顧；醫療券又得雞碎咁多，睇得醫生嚟都買唔起藥。另一方面，公營醫療體系長期處於崩潰邊緣，前線醫護壓力龐大，解決以上種種問題，本來就係刻不容緩，可惜港府一拖再拖！

作為問責官員，既然在其位，自然要謀其事、盡其責，鞠躬盡瘁直至最後一秒啦，唔通臨走就唔使做咩，可唔可以唔出糧？坦白講，陳肇始在位咁耐，醫療健康、環境衞生、食物安全，真係無乜邊個範疇係做得出色，一場疫情更將缺失暴露於人前，搞到香港民不聊生！莫以善小而不為，距離卸任至少仲有11日，陳肇始與其花時間諗埋啲花言巧語，不如諗吓點樣造福港人，哪怕親身落區捉隻老鼠，都對香港有莫大益處啦！