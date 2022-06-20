正論：新班子任重道遠　整頓改革除禍源

新班子塵埃落定，特區陰天乍轉晴。自從前政務司司長李家超當選候任行政長官後，一直未有公布新班子，傳言滿天飛，終於等到國務院昨日公布名單，特區第六屆政府主要官員將於今年7月1日就職，並在昨午齊齊亮相，向公眾展示未來局面。

名單上有不少新人選，亦有頗多舊面孔，最令人關注的政務司司長，由現任特首辦主任陳國基出任，陳是入境處前處長，行政經驗豐富，文武兼備，再加上新設的副司長卓永興助一臂之力，令人期待。副司長一職是下屆政府新設，帶出一個問題，《基本法》第48條第5項本已列明由中央任命副司長一職，但回歸之後一直沒有落實，等到特區經歷25個年頭，花開花落，亂象紛呈，才想起加設副司長，輔助司長執行任務，分工合作。人多好辦事，是最簡單不過的事，過去忽視副司長一職，是之前的特首過於托大，自以為「好打得」，或是根本沒有認真落實《基本法》呢？

下屆政府三司都設有副司長，其中律政司正副司長都是新面孔，大律師公會前主席林定國取代民望最差的鄭若驊，接掌律政司，律師兼議員張國鈞任副司長，這個新鮮配搭效果如何，拭目以待，但終於撤換了鄭若驊，從律政司以至香港法治，重新燃起希望，鄭與其夫醜聞不絕，新近又爆出合謀定價風波，其身不正，任內法治淪亡，律政司變成黑惡保護傘，今時今日才撤換，實在已經遲了，回天是否乏術，還要看接班人的努力了。

新官上任要有三把火，律政司司長要捍衞法治，必須清走眼前的禍根，黑暴如百足之蟲，死而不僵，走入孤狼以及恐怖主義方向，隨時死灰復燃，固然不能鬆懈，至於特區另一黑勢力，黑幫串同南亞兵團，加上無惡不作的假難民，一直是治安毒瘤，心腹大患，最近在中環公然開槍斬人，弄得滿城風雨，執法部門反黑多年，未妥善利用資源線索破案，反而靠懸紅緝兇，又連番掃場拉替死鬼做大龍鳳，元兇依舊逍遙法外，市民眼睛雪亮，大家都讀過周處除三害的故事，兵賊不兩立，黑白要分明，執法部門須安內攘外，清理門戶，政府亦要根除假難民，莫要用納稅人血汗錢來養壯治安毒瘤。

執法部門要有新作為，紀律部隊採用中式步操是行出象徵性一步，誠意可嘉，相比之下，司法部門卻墨守成規，不思改進，令人質疑原因是殖民地陰魂不散，港英餘孽作祟，迹象非常明顯，憑甚麼理由在中國管治下，法官要戴洋人假髮，簡直成何體統，貽笑大方，外國脫離殖民地管治後都急不及待除下法官的假髮，只有香港戀殖不改，難怪港英餘孽繼續興風作浪，問問黑暴潮之中有幾多法律界人士牽涉在內？法官判案，輕重不分，被質疑偏頗，卻「自己人處理自己人」，市民投訴往往不成立。司法獨立，並非代表獨立王國，昔日走上歧路，必須要撥亂反正，司法改革事不宜遲，任何人想攔路，愈發顯示用心叵測，這面照妖鏡是最清楚不過。

特區百廢待興，全方位都需要整頓改革，首要任務，當務之急自然是抗疫，食衞局局長陳肇始失職無能，被踢出局是自然不過的事，架構重組後，醫務衞生局局長由名醫盧寵茂擔任，希望憑其專業知識，能夠帶領市民走出疫禍陰霾，雖然疫情比年初稍緩，但近日有反彈迹象，外圍環境依然惡劣，西方多國採取與病毒共存，本港緊隨國家動態清零政策，多項禁聚令社交距離措施如同緊箍咒，各行各業難復舊觀，外來入境仍需要隔離，通關無期，造成外資流失，經濟一籌莫展，市民對種種抗疫措施，包括谷針政策，頗有怨言，究竟如何在抗疫與經濟取得平衡，這是新一屆官員必須解決的課題，能夠迎刃而解，民望自然有所提升，往後無往而不利，若是繼續蹉跎歲月，等於送兩制上路，五十年不變，不等於五十年不管，港人治港，若然絕望，轉由京官治港，又有甚麼出奇？

現屆政府劣評如潮，大家可以留意新班子名單，特首林鄭月娥的問責班底司局長中，僅6人能過渡至新一屆政府。林鄭的「愛將」包括公務員事務局局長聶德權和商務及經濟發展局局長邱騰華，雖然一度被指行情看漲，但最終都要黯然離場。不過新政府多個職位，繼續由政務官（AO）或前政務官出任，亦有司局長出身於政府專業職系以及紀律部隊，以及4名立法會議員加入政府班底，都並非新面孔，吸納外界人才依然十分困難，「熱廚房」十分趕客，有能者怕搭上沉船，正如這幾年不少香港中產及年輕專業人士都移民他方，香港政府未能吸納新人才，恐會變成一池死水，大換血是刻不容緩的事。

特區五年一次換屆，每次市民都充滿期望，希望新人事新作風，可以一洗之前一屆的頹風，可惜多次事與願違，回歸之後，25年來歷任特首，沒有一位能交出令人滿意的成績表，不但做不到強政勵治，反而表現俱差強人意，有的「腳痛下台」，有人牽涉醜聞蒙受牢獄之災，最近的兩任特首，在任期間先後爆出佔中及反修例風波，令到香港經歷百年一遇暴亂，動搖特區根基，威脅管治權，港府政策搖擺不定，無力招架黑暴，須中央出手止暴制亂，並制訂《港區國安法》打擊亂黨，特區才有片刻喘息空間。

新班子任重道遠，主要官員是一時之選，比較現屆政府濫竽充數，不可同日而語，大家都抱着期望，初上任或會有比較多包容，但蜜月期一過，自然要見真章，由亂轉治，由治及興，當中牽涉重重難關，必須披荊斬棘，開創新路，滄海桑田，太平山下已非舊貌，光喊着獅子山下精神，再難凝聚各方，市民普遍教育水平提高，世界發展日新月異，香港社會改變不了盛極而衰的定律，為官者再不能一本通書睇到老，實事求是，交出成績，真金自然不怕洪爐火了。