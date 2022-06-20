世界視線：中俄軍艦繞日本　敲山震虎懾美國

美國及日本高談台海問題之際，中國及俄羅斯軍艦近日在日本沿海頻繁出沒，觸動日方神經。除了台海問題，日本亦在俄烏戰爭中跟隨美國制裁俄羅斯，中俄遂聯手反制，更趁機敲打日本靠山美國。

去年服役的中國海軍萬噸驅逐艦拉薩號展開首次遠海訓練，與驅逐艦成都號及補給艦東平湖號組成編隊，日前通過對馬海峽進入日本海，在日本西部外海航行。一艘中國情報收集艦前一天沿相同路線北上，為拉薩號編隊探路及搜集沿途各種數據。在補給艦支援下，編隊將有充足時間研習新戰術，檢查配套武器的可靠程度，並累積遠海作戰經驗。關鍵時刻，俄羅斯遠東地區的軍事活動有增無減，16艘軍艦分途並進，夾擊日本南北。

中俄軍艦在日本列島左穿右插事出必有因，東京不但在台海問題上置喙，更宣稱俄日有主權爭議的南千島群島是日方固有領土。日本同時與中俄角力，既可為修憲提供理由，同時向美國有所交代。畢竟美國早前開了一張期票，指假如聯合國改革成功，將支持日本成為聯合國安理會常任理事國。同為聯合國五常的中俄與美國，近年在多個問題上針鋒相對，美國遂有意拉攏日本入常。

美國為了增加抗衡中俄的籌碼，逐步拋棄歷史遺產，嚴重衝擊搖搖欲墜的戰後秩序。日本明治維新後透過大陸政策對外擴張，中國從1895年《馬關條約》割讓台灣起，直至1945年抗戰勝利才擺脫日本侵略。俄羅斯在1905年日俄戰爭敗北，兩大艦隊覆滅，隱忍40年後一雪前恥，收復庫頁島南部及佔領南千島群島。即使是美國亦在1941年珍珠港事件焦頭爛額，4年間不知多少美國大兵浴血太平洋才戰勝日本。

中俄均主張維護以聯合國為基礎的秩序，派出軍艦繞日有敲山震虎作用，警告美國不得在聯合國事務上走錯方向，防止摧毀世界秩序基礎。日本隨美國圍堵中俄，與後者摩擦頻生，形勢異常兇險。隨着中國第3艘航空母艦福建號下水，日本承受的軍事壓力與日俱增。為保住印太戰略前沿日本，美國流露出「捨歐保亞」意圖，有意從烏克蘭陷阱中抽身。