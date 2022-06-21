香港的一些媒體和政治人物還在說政府與社會要修復黑暴時期與所謂民主人士的關係。修復的意思是肯定原來沒錯，修理「錯誤」的做法。這便是意圖替黑暴、顏色革命翻案。在中央出手干預後，成立了《港區國安法》，簡直是癡心妄想，連討論也不應該，除非真的要給黑暴翻案。

雖然黑暴時期的非法行為還在審判，還有更多的人涉及黑暴卻沒有足夠的證據來拘捕、起訴。雖然政府和社會不少人還不願意認真地檢討黑暴與顏色革命，即使中央政府外交部已詳列美國顏色革命的伎倆與做法，香港還在把事件視為政治風波，排除政治定性，將之看作是偶發事件，不承認其為政治陰謀。

在中央政府的監督下，香港不可能走回頭路，去與黑暴分子、英美聯手的顏色革命修復。反而應會是進一步挖掘黑暴時期顏色革命的所有情況和涉及的人物、組織。這是為了去惡務盡。更重要的是，中美矛盾不可能由中國忍讓而可解決。美國亡我之心不死，今後美國在香港仍會伺機搗亂、顛覆香港，方法可以層出不窮，未必會重複黑暴時期的做法。會更為隱密，配合公開的措施，如金融制裁、貿易限制，以及其他打擊香港國際關係的政策，趁機製造恐慌，和社會的不信任，引發再一次動亂或政治上的大爭執。與修復相反，這一屆香港政府應與中央政府合作，整理出黑暴與顏色革命的演變過程，從中了解香港政治社會裏的重大結構矛盾，通過分析、檢討來審視政府應對政策的失誤。以此作為基礎，一是修補政府與社會體制的缺陷；二是制訂未來應對內外勾結動亂的對策。且要將檢討與對策都放在較大的政治環境之中，不能就香港而言，而要認識到這樣的動亂與外部勢力、外部國際政治環境演變的緊密關係。

中央對港的政策自設立國安法以來，正把以往綏靖妥協的主張態度修改，嚴正地審視香港在中國面對的國際環境轉變中挑戰。世界變、中國變、香港不能不變。在這個變動中，原來的條件和制度也同樣在大變。香港今後的發展，不可能故步自封、守株待兔，要防範對外部的挑戰。從政治、政策，乃至經濟社會各個方面都要更新改革。香港需要的是火鳳凰再生，不是馬照跑、舞照跳，沒有殖民地政府的變相殖民地。香港要明正制訂在回歸中國之後的角色與作用。