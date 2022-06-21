新一屆政府管治班子，資深大律師林定國出任律政司司長，民建聯背景的立法會議員執業律師張國鈞出任律政司副司長；而民望長期「墊司底」的、一上台就發生「知法犯法」醜聞的、在反修例黑暴中表現曖昧的、對《港區國安法》實施後香港司法改革態度消極的、不久前還有輿論亂捧「中央對她工作十分滿意」、鐵定留下的鄭若驊執包袱走人。

新形勢下，這意味着律政司未來5年的工作不可能如以往似的按部就班，要有新任務、新局面，要解決積壓多年的早已不適應新時期要求的「老大難」問題。中央港澳辦在新班子任命後的聲明中提出，確保「一國兩制」實踐不走樣、不變形，是新班子義不容辭的使命，期望來屆政府全面履行憲制責任，落實「愛國者治港」原則，維護國家安全的法律制度和執行機制，以及中央全面管治權。

中央的這些要求，要落實在香港律政司的工作中是離不開司法改革的、離不開對司法領域的整頓的，否則就做不到「維護國家安全的法律制度和執行機制，以及中央全面管治權」。從中央委任有政黨背景、立法會議員、行政會議成員身份的張國鈞擔任律政司首位副司長來看，就是在為解決上述問題作出部署，因為上述工作特別是司法改革不僅是「律政」問題，更是政治問題、是政法工作，張國鈞的政治背景和身份符合展開政法工作的要求。

有記者問林定國，律政司副司長張國鈞是否會分擔檢控工作，林定國回答：根據《基本法》第63條，檢控是律政司責任，「是我必須要肩負的憲制責任」。看來，張國鈞副司長會負責「政法工作」呼之欲出！若非如此，設副司長所為何事？

香港的司法改革和整頓涉及司法人員的國家意識、國家效忠、國家安全意識，香港法律和辦案要依循《國家安全法》，香港司法領域去殖民地化影響等等問題，這項工作做不好，中央就應向律政司問責。