君子不立危牆之下。美國為了阻止中國發展，無所不用其極，包括惡意刁難和排擠在美上市的中資企業。面對不斷惡化的金融環境，中資企業只有兩種選擇，要麼轉來香港上市，要麼回流內地上市，無論如何都不能繼續留在美國，否則隨時成為刀俎魚肉，任人宰割。

別以為這是危言聳聽，從美西方不擇手段對付俄羅斯，連私人財產也遭沒收，連私人遊艇也被拖走，就知道他們已經全無底線，強盜本性暴露無遺，任何醜陋的事情都做得出，中資企業再不及早謀定退路，日後恐怕想走也走不掉。君不見，美國參眾兩院正推動一項法案，賦權美國政府否決任何美國公司在中國投資包括股權交易的權利。法案還包括將所謂不合美國審計要求的中概股從證券交易所退市期限，由三年縮短至兩年。儘管美中貿易全國委員會等商界組織直斥美國政壇這種做法是「立國以來前所未見」，徒增經商的不確定性，且損害美國競爭力。但這番話顯然是對牛彈琴，美國政壇已經走火入魔，根本聽不進任何理性的聲音。

既然美國執意推動金融脫鈎，中國當然不能再心存幻想，反而應乘機加快去美元化步伐，讓美國為自己的愚蠢行為付出代價。俄羅斯之所以不怕美國瘋狂制裁，就是因為很早就部署去美元化，這無疑為中國提供了寶貴經驗。中國在世界上的經濟地位和影響力遠超俄羅斯，更是120多個國家和地區的最大貿易夥伴，一旦加速去美元化，對美元霸權的打擊再怎麼強調都不過分。

所以說，美國排擠中概股，根本是搬石頭砸自己，俄羅斯尚且挺得住，中國又怎麼可能被壓垮。中概股撤離美國，短期內難免會有一定損失，但轉到香港或內地上市，既安全又有利於長遠發展，說不定因禍得福。俄羅斯交易所容許買賣部分在港上市的股票，就是一個好的開始，日後相關消息必定陸續有來。

這正是得道多助、失道寡助的道理，美國倒行逆施，到處樹敵，只能損害自身利益。尤其是動不動就以國家安全理由打壓外資，或限制美資企業對外投資，嚴重干擾市場正常運作，這種逆全球化的政治操作，勢必令外資對美國避而遠之，也勢必進一步動搖美元霸權。美國一直靠美元霸權收割全球，如果美元霸權地位不保，美國還能靠甚麼？靠軍事霸權打打殺殺？