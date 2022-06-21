多得爆疫兩年多，原本被置於無上權威位置的港產專家，神話幻滅，「隨口噏當秘笈」已是人所共知的事。最近衞生防護中心轄下科學委員會突然建議，將首兩針復必泰疫苗接種間距，由現時3星期延長至8星期，皆因有外國研究顯示，相隔較久接種首兩針復必泰，可減低患心肌炎風險，而中和抗體反而增加。專家許樹昌表示，科學委員會是分析外國數據及世衞建議而作出最新修訂云云。

朋友的年邁母親，數年前曾爆血管致腦部萎縮，自此不良於行，體弱多病。本來她及其家人堅持不打針，惟港府本月中規定進入公院覆診都要符合疫苗通行證要求，不打針便難以覆診。上述「3變8」消息公布當日，朋友母親剛好打了第二針，相距只有3星期，家人都大嘆政府消息混亂，玩殘病人。無獨有偶，一名11歲女童早前因心口痛及肚痛入院，確診心肌炎，入院不足一日情況急轉直下，需用人工心肺機，留醫深切治療部，幸好吉人天相，現已甦醒。她入院前約三星期前曾接種第二針復必泰，說兩者沒有關係，誰信？

由此可見，疫苗並非如本港專家及高官所吹噓得那樣安全，否則不可能接二連三有青少年打針後出事。實際上，政府疫苗保障基金破天荒首次向一宗接種新冠疫苗後死亡的個案批出200萬元賠償。該名66歲女死者去年7月接種首劑復必泰16日後死亡，解剖結果證實又是死於心肌炎。

早就有人質疑，新冠疫苗是急就章下推出的產物，研究時間短，安全性成疑。部分港人堅持一針不打自有其原因，偏偏港府防疫只有逼針一途，逼完針又拒讓社會一切復常，結果拿市民當白老鼠之餘，經濟繼續一潭死水。新政府上場後，必須想好對策，別再作無謂折騰了。