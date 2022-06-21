老子在《道德經》中說：「天下皆知美之為美，斯惡矣；皆知善之為善，斯不善矣。」意思是指，當人人都認為某樣東西是美是善，那時候它已經變質，可能變得又惡又醜。同樣道理，當身邊愈來愈多人告訴你：「加密貨幣好，加密貨幣勁！」你就得當心，那恐怕是代表這種投資產品，快要面臨滅頂之災。

筆者從沒投資過加密貨幣，原因有三個：第一，在下莫財；第二，我不懂這類新生玩意；第三，當別人貪婪時，咱們就應該恐懼。不過，我身邊投資加密貨幣的，卻大不乏人，有一位好友，早年是「補習天王」，賺錢賺得樂呵呵，兩年前他告訴我，已經改行投資加密貨幣，而且不單止是炒賣價格波幅，更從事「挖礦機」的生意。他所指的礦，當然不是金、銀、銅、鐵、錫，而是指透過電腦網絡，發掘出來的加密貨幣。

此君投資「挖礦機」兩年，賺了多少錢，我沒細問，但從旁可見，他近年已多買了兩層樓。我的另一位老友也曾經是「補習天王」，跟上述的仁兄稔熟，半年前見獵心喜，也掏出了幾十萬元，入股投資挖礦，想「齊齊發達」。尚幸第二位「天王」見機很快，只當了幾天股東，就嗅出了異樣的氣味，旋即哀求人家讓他退股，最後才成功逃過一劫。

到了今天，整個加密貨幣市場猶如天崩地裂，部分貨幣下跌了超過九成，即使強如比特幣，跌幅也高達七成半。我投資「挖礦機」的朋友，現已轉投其他行業，尋找新的玩意去了。人們常說，當擦鞋仔也炒股票，股災便隱然在現；早前，就連「補習天王」也玩加密貨幣，你如果還不懂得見機走避，最後要賠錢，也是活該吧。